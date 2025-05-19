118 жителей Владимирской области, среди которых 22 ребенка, пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю, сообщили 19 мая в региональном управлении Роспотребнадзора. После исследования в

118 жителей Владимирской области, среди которых 22 ребенка, пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю, сообщили 19 мая в региональном управлении Роспотребнадзора. После исследования в региональном Центре гигиены и эпидемиологии выяснилось, что 17 клещей, снятых с людей, были заражены инфекциями: 15 – боррелиозом, 2 – гранулоцитарным анаплазмозом человека. Всего за сезон от укусов клещей пострадали