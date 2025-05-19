Жилец муниципального дома №12 на улице Мира в селе Есиплево Кольчугинского района обратился в прокуратуру, устав от протекающей крыши и мокрых стен. Дело в том, что дом двухквартирный, и на

Жилец муниципального дома №12 на улице Мира в селе Есиплево Кольчугинского района обратился в прокуратуру, устав от протекающей крыши и мокрых стен. Дело в том, что дом двухквартирный, и на стороне заявителя все хорошо, а вот кровля над соседней пустующей квартирой дырявая. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, проблема действительно существует. Судя по фото, дыры