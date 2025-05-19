Жители деревни Авдотьино Ковровского района добиваются строительства газопровода, который бы снабдил синим пламенем Авдотьино и другие близлежащие деревни. С этим вопросом люди

Жители деревни Авдотьино Ковровского района добиваются строительства газопровода, который бы снабдил синим пламенем Авдотьино и другие близлежащие деревни. С этим вопросом люди обратились к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину. Политик сообщил в своих соцсетях, что уже связался с главой администрации Ковровского района и руководителем «Газпром газораспределение Владимир» для решения проблемы. Алексей Говырин отметил,