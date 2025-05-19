Рой пчёл обнаружили владимирцы на каменной стене, подпирающей холм у дома №61 на Большой Москвой улицы. «Кошмар около То-То в центре города» – прокомментировал ситуацию очевидец, который

Рой пчёл обнаружили владимирцы на каменной стене, подпирающей холм у дома №61 на Большой Москвой улицы. «Кошмар около То-То в центре города» – прокомментировал ситуацию очевидец, который отправил фото в сообщество «Подслушано во Владимире». Загадочное явление владимирцы видели вечера, 18 мая. Горожане активно обсуждали эту ситуацию в соцсетях. Кто-то высказался, что это обычное роение, пчёлы