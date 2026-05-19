Парк «Добросельский» стал центром молодежной активности — здесь прошел фестиваль «Доброспорт», собравший сотни участников и зарядивший площадку живой энергией.Инициатором и организатором выступил Владимирский филиал Президентской академии. Партнерами стали спортивный центр «РОСИЧ» и региональное отделение «Российский союз спасателей», обеспечившее учебные площадки.Программа сочетала спортивные состязания, мастер‑классы, интерактивные зоны и культурные элементы, что позволило объединить спорт, творчество и традиции.Гости могли испытать силы в конкурсах, найти единомышленников и освоить навыки безопасности — от правильных приемов первая помощи до правил поведения в экстренных ситуациях.Такие мероприятия играют ключевую роль в развитии молодежи и способствуют формированию активного и здорового образа жизни.