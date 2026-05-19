18 мая в Петушинском округе на землях Заречного лесничества прошла масштабная акция по восстановлению леса в рамках климатического проекта «Древо жизни».Проект реализуется в регионе после соглашения, подписанного в конце марта между министерством лесного хозяйства Владимирской области и автономной некоммерческой организацией «Древо жизни».Ранее в рамках инициативы на территории Ковровского лесничества уже высадили свыше 16 тысяч сеянцев сосны на площади 3,6 га.По словам заместителя министра лесного хозяйства Алексея Кузнецова, на территории Заречного запланирована посадка на 31,4 га — всего более 150 тысяч сеянцев, из них около 6 тысяч пришлись на первый день работ.Работы проводятся на участках, пострадавших от пожаров жаркого и засушливого лета 2022 года, где возникали значительные очаги возгораний.Советник директора АНО «Древо жизни» Владимир Дмитриев подчеркнул, что волонтеры и неравнодушные жители помогают возвращать лес и демонстрируют важность бережного отношения к природе.Организация, созданная в 2025 году, действует в 12 регионах России. По оценкам, посадки во Владимирской области за 15 лет смогут абсорбировать порядка 550 тонн CO2 — это сопоставимо с выбросами при производстве 116 тысяч пачек бумаги.