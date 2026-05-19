Во Владимирской области старший лейтенант полиции Евгения Дьяконова спас на пожаре людей.

В Юрьеве-Польском Владимирской области сотрудник Госавтоинспекции вынес из огня тяжело раненого мужчину и помог спасти женщину-инвалида. Весенний теплый день для старшего лейтенанта полиции Евгения Дьяконова должен был стать обычным семейным выходным. Командир отделения ДПС Юрьев-Польского ОМВД собирался на прогулку в парк с сыновьями. Но планы изменились в одну секунду, когда один из мальчишек, выглянув в окно, закричал: «Папа, там дом горит!» Спустя несколько дней Евгений рассказал о случившемся корреспонденту «33Live.Ru».Побежал без защитыИз окна квартиры Дьяконовых было видно, как из пятиэтажки напротив (дом № 91 на улице Шибанкова) валят густые клубы черного дыма. Евгений среагировал мгновенно: один звонок в дежурную часть, чтобы вызвать пожарных, и он уже бежит к охваченному огнем зданию.Никакой спецзащиты или формы — только домашняя одежда. В подъезде уже было нечем дышать. На четвертом этаже, прямо на пороге полыхающей квартиры, полицейский увидел мужчину. Тот был еще в сознании, но подняться сам уже не мог — огонь серьезно повредил ему руки и ноги.«Я его поднял и помог выбраться на улицу, — вспоминает Евгений Дьяконов. — Посадил на скамейку, скомандовал очевидцам вызывать скорую, а сам бросился обратно в подъезд».Секунды на вес золотаЕвгений знал: в таких домах огонь и дым распространяются моментально. Он попытался прорваться на пятый этаж, откуда люди кричали о помощи с балконов, но едкий дым стал настолько плотным, что зайти туда без маски было невозможно.В этот момент к дому уже подъехали пожарные расчеты и начальник ОМВД России по Юрьев-Польскому району Дмитрий Трифонов. Действовали слаженно: сотрудники МЧС вскрыли дверь заблокированной квартиры на пятом этаже, где находилась женщина — инвалид II группы. Сама передвигаться она не могла. Евгений вместе с руководителем отдела Дмитрием Тихоновым подхватили пострадавшую, которая уже начала терять сознание от угарного газа, и на руках эвакуировали её в безопасное место.Понимая, что состояние первого спасенного — 40-летнего мужчины — критическое, полицейские решили не ждать карету медиков. Пострадавших погрузили в служебный автомобиль и с сиренами помчали в Юрьев-Польскую районную больницу.Героем себя не считаетВрачи подтвердили: промедление стоило бы людям жизни. У мужчины диагностировали тяжелейшие ожоги III и IV степеней.«Благодаря слаженным и своевременным действиям полицейских пациента успели довезти живым. Состояние тяжелое, но, если бы Евгений вовремя не подоспел, мужчина бы погиб. Слава Богу, пока живой, будем надеяться на лучшее. Побольше бы таких людей», - говорит врач-хирург ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» Артур Шагинян.Несмотря на благодарности врачей и готовящееся награждение от руководства регионального УМВД, сам Евгений Дьяконов сохраняет спокойствие и излишнего внимания смущается. На вопрос о том, считает ли он себя героем, он отвечает просто:«Я думаю, любой бы так поступил. Людям помогать нужно всегда».Сейчас жизни спасенных находятся под наблюдением врачей, а старший лейтенант Дьяконов уже вернулся к своим привычным обязанностям на дорогах района. А для двух людей в Юрьеве-Польском этот день навсегда останется вторым днем рождения.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .