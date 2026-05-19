УМВД зафиксировало 128 заявлений о преступлениях с использованием IT‑технологий.

В апреле 2026 года в УМВД по Владимирской области зарегистрировали 128 сообщений о преступлениях с использованием IT‑технологий. Пострадавшие лишились в сумме около 108 млн руб.По одному из эпизодов мошенники под предлогом помощи правоохранителям убедили 49‑летнюю жительницу Коврова перевести свыше 1,5 млн руб. и оформить кредит по их указанию.Полиция призывает не доверять звонкам и сообщениям с незнакомых номеров и всегда включать критическое мышление при запросах личных или финансовых данных. Не сообщать номера карт, CVC/CVV, пароли, паспортные и налоговые данные, одноразовые коды, данные родственников и свое точное местоположение.