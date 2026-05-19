В Гусь-Хрустальном районе, возле деревни Староопокино, прошел ключевой этап акции «Сад памяти», входящей в нацпроект «Экологическое благополучие».На территории площадью 7,3 га сотни добровольцев высадили более 35 тысяч сеянцев сосны, превратив участок в молодой лес.В акции участвовали представители власти и бизнеса, сотрудники силовых структур, общественные объединения, школы и простые неравнодушные граждане.Заместитель губернатора Александр Максимов подчеркнул, что посадки служат и экологической, и патриотической цели: «Мы возвращаем лес и сохраняем память — высаживаем вечнозеленые сосны в честь героев Великой Отечественной войны и участников спецоперации. Каждое дерево станет связующей нитью между поколениями и знаком благодарности тем, кто отдал жизнь за Отечество».Владимирская область планирует в этом сезоне высадить свыше 13 миллионов сеянцев, продолжая масштабную работу по восстановлению лесов.