Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.

Заместитель городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя; ему вменяют покушение на дачу взятки по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ.По данным следствия, по служебному заданию сотрудники ДПС несли дежурство в Ковровском муниципальном округе.Инспектор остановил «Mazda CX‑9» под управлением обвиняемого, у которого обнаружили признаки опьянения.Водитель отказался от медицинского освидетельствования и тем самым совершил административное правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 КоАП. Инспектор начал оформлять протокол.В ходе составления протокола мужчина предложил взятку, показав на экране телефона 200 долларов. После отказа он попытался передать часы «Apple Watch» стоимостью 30 тыс. рублей.Обвиняемый полностью признал вину.