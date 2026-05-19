Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.
Заместитель городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя; ему вменяют покушение на дачу взятки по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ.
По данным следствия, по служебному заданию сотрудники ДПС несли дежурство в Ковровском муниципальном округе.
Инспектор остановил «Mazda CX‑9» под управлением обвиняемого, у которого обнаружили признаки опьянения.
Водитель отказался от медицинского освидетельствования и тем самым совершил административное правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 КоАП. Инспектор начал оформлять протокол.
В ходе составления протокола мужчина предложил взятку, показав на экране телефона 200 долларов. После отказа он попытался передать часы «Apple Watch» стоимостью 30 тыс. рублей.
Обвиняемый полностью признал вину.