Казанский предприниматель Денис Рябов едет одиночный велопробег Казань—Москва.
С 11 мая в России проходит спортивно-деловой проект в поддержку отечественного предпринимательства.
Предприниматель из Казани Денис Рябов совершает одиночный велопробег по трассе Казань — Москва, остановившись во Владимире в числе 12 городов маршрута.
Местная программа объединила в себе деловые встречи и патриотические активности: Центр поддержки предпринимательства и туризма вместе с волонтерами подготовил специальный патриотический веломаршрут.
Участники проехали по памятным точкам — от мемориала на Князь-Владимирском кладбище через стелу «Город трудовой доблести» и Патриотический сквер до Площади Победы, где возложили цветы к Вечному огню.
Формат обмена опытом укрепляет межрегиональные деловые связи и помогает хранить историческую память.