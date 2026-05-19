Казанский предприниматель Денис Рябов едет одиночный велопробег Казань—Москва.

С 11 мая в России проходит спортивно-деловой проект в поддержку отечественного предпринимательства.Предприниматель из Казани Денис Рябов совершает одиночный велопробег по трассе Казань — Москва, остановившись во Владимире в числе 12 городов маршрута.Местная программа объединила в себе деловые встречи и патриотические активности: Центр поддержки предпринимательства и туризма вместе с волонтерами подготовил специальный патриотический веломаршрут.Участники проехали по памятным точкам — от мемориала на Князь-Владимирском кладбище через стелу «Город трудовой доблести» и Патриотический сквер до Площади Победы, где возложили цветы к Вечному огню.Формат обмена опытом укрепляет межрегиональные деловые связи и помогает хранить историческую память.