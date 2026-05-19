20‑летний студент обратился в больницу с сотрясением после визита в дежурную часть.

Федеральные соцсети распространили информацию о якобы избиении 20‑летнего студента юридического факультета ВлГУ Григория Королева в городском управлении полиции; сам инцидент произошел в конце марта.По версии Королева, 30 марта он пришел в дежурную часть на улице Луначарского после кражи Power Bank из кафе. У него приняли заявление, а затем вызванный сотрудник пригласил его в кабинет для повторного опроса.Студент утверждает, что вопросы вышли за рамки кражи, он спросил, какое это имеет отношение к делу, после чего полицейский разозлился, закрыл дверь на ключ и начал избивать его. По словам Григория, ему нанесли ссадины, ушибы и закрытую черепно‑мозговую травму со сотрясением. После дежурной части он обратился в больницу.Студент сообщил, что не хотел огласки и добивается лишь наказания сотрудника. Он также обратился в отдел собственной безопасности УМВД и в Следственный комитет. В региональном УМВД и в СК подтвердили проведение проверок, деталей не раскрывают. Других свидетелей, по данным источников, пока нет.