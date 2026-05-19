Областная клиническая больница организует повторные выезды в районы.
В связи с высоким спросом акция «Поезд здоровья» продлена до августа. Областная клиническая больница организует повторные выезды в районы.
Специалисты ОКБ проведут выезды в районные лечебные учреждения, чтобы расширить доступ к консультациям.
Пациенты смогут получить консультации ведущих врачей, но только по предварительной записи.
Запись оформляет то медицинское учреждение, в котором будет проходить прием специалистов.
Министерство здравоохранения сообщает, что расписание повторных выездов будет опубликовано дополнительно и просит следить за обновлениями.