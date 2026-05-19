Во Владимирской области женщину ждет суд по обвинению в убийстве знакомого. Она закопала тело в огороде.

​Эта история, закончившаяся на приусадебном участке в тихой деревушке Старое Перепечино Петушинского района, поначалу выглядела как банальное исчезновение человека. В ноябре прошлого года в полицию Покрова пришел взволнованный мужчина. Его родной брат, приехавший в Россию на заработки, ушел в гости на одну ночь и словно испарился. Мужчина не вернулся в общежитие, не вышел на смену на завод и перестал отвечать на звонки большой семьи, которая ждала его на родине. Поиски привели оперативников к порогу местной жительницы. То, что раскопали полицейские в ее огороде, шокировало даже бывалых следователей. Подробности в материале vlad.aif.ru.​Роман с криминальным прошлым​Погибший иностранный гражданин и его будущая убийца познакомились в Покрове. Мужчина был тихим, работящим, практически не пил и никогда не проявлял агрессии. На родине у него осталась большая семья — он был многодетным отцом и приехал в Россию, чтобы прокормить близких. В Покрове он обустроил быт в общежитии, трудился на заводе, а в свободное время уезжал за город, к своей знакомой в Старое Перепечино. Отношения у них были близкие, но свободные и ни к чему не обязывающие.​Сама хозяйка дома была личностью известной в определенных кругах. В ее биографии уже числились реальные сроки за кражу с проникновением в чужой дом и торговлю наркотиками. Из колонии она освободилась по УДО в 2020 году, но старые привычки не бросила — периодически выпивала и, по версии следствия, по сей день употребляла запрещенные вещества. Тем не менее, их тайные встречи с рабочим из Покрова продолжались до рокового вечера 16 ноября 2025 года.​Странная обида и веревка из сарая​В тот день гость снова приехал в деревню. Отдыхали, разговаривали. В какой-то момент между хозяйкой и ее спокойным спутником вспыхнула ссора. Позже женщина озвучит следователям странную версию: якобы мужчина требовал отдать ему завещание на дом и хотел подселить к ней своих родственников. Впрочем, эти данные в ходе допросов не подтвердились.​Слово за слово, возникла потасовка. Женщина с силой толкнула гостя. Мужчина не удержался на ногах, полетел на пол и сильно ударился головой о дверной косяк. Он мгновенно потерял сознание. Но вместо того, чтобы испугаться и вызвать скорую помощь, женщиной овладела слепая ненависть. Как сухо отметили в прокуратуре, «испытывая чувство сильной обиды на мужчину», она вышла в хозяйственную постройку, нашла крепкую веревку и хладнокровно затянула ее на шее беспомощного человека.Когда все было кончено, преступница поняла, что труп нужно прятать. Тащить на себе взрослого мужчину ей было тяжело. Женщина связала убитому ноги веревкой и волоком вытащила во двор. Там, на своем приусадебном участке, она сама выкопала яму, сбросила туда тело и заровняла землю лопатой.​Шопинг на чужие сбережения​Избавившись от улик, она вернулась в дом и наткнулась на вещи убитого — мобильный телефон и банковскую карту. И тут в ней снова проснулся старый криминальный азарт. Женщина отлично знала пароль от его мобильного банковского приложения.​В течение следующих трех-четырех дней она ни в чем себе не отказывала. Она переводила крупные суммы на свои счета и карты знакомых, а также ходила по местным магазинам. Чтобы не вводить пин-код на кассе, она расплачивалась картой убитого по мелочи — до тысячи рублей за раз. Всего за несколько дней такого «шопинга на крови» она успела похитить более 134 тысяч рублей — деньги, которые мужчина заработал тяжелым трудом на заводе.​Финал криминальной драмы​Обман раскрылся быстро благодаря бдительности брата погибшего. Он точно знал, что его родственник уехал на ночь в гости именно к этой женщине. Когда к ней нагрянули оперативники с обыском, отпираться было бесполезно. Лопату и саму свежую могилу на участке криминалисты нашли без труда.«Вину в совершенных преступлениях обвиняемая признала полностью, в содеянном раскаялась», — сообщили в прокуратуре Петушинского района. Все время, пока шло расследование, женщина провела в СИЗО.​На сегодняшний день Петушинский межрайонный следственный отдел СК России завершил расследование. Уголовное дело по статьям об убийстве и краже с банковского счета с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Петушинский районный суд. Скоро мадам снова отправится по знакомому маршруту — в исправительную колонию, но на этот раз на гораздо более внушительный срок.