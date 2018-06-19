За перевозку контрафактного алкоголя – штраф. Ленинский районный суд вынес приговор в отношении владимирца, который пытался организовать поставку в город «левой» водки. Цена 47 рублей за бутылку. Погрузка 300 коробок, а это 6 тысяч бутылок, немаркированной алкогольной продукции осуществлялась в Нижнем Новгороде. Остановили автомобиль сотрудники полиции во Владимире.

За перевозку контрафактного алкоголя – штраф. Ленинский районный суд вынес приговор в отношении владимирца, который пытался организовать поставку в город левой водки. Цена 47 рублей за бутылку. Погрузка 300 коробок, а это 6 тысяч бутылок, немаркированной алкогольной продукции осуществлялась в Нижнем Новгороде. Остановили автомобиль сотрудники полиции во Владимире. По оценкам экспертов стоимость изъятого - 1 млн 140 тыс. рублей. Суд оштрафовал организатора перевозки на 1 миллион 370 тысяч.