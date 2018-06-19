Евгений Сидихин пришел в студию передачи Бориса Корчевникова Судьба человека. Звезда сериала Бандитский Петербург рассказал о том, как тяжело работал, чтобы прокормить семью.

Евгений Сидихин пришел в студию передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Звезда сериала "Бандитский Петербург" рассказал о том, как тяжело работал, чтобы прокормить семью.Евгений Сидихин является одним из самых мужественных актеров в отечественном кинематографе. Возможно, такое впечатление артист производит потому, что в свое время служил в Афганистане. Сидихин сыграл множество ролей, однако особенно полюбилась зрителям его работа в сериале "Бандитский Петербург".Однако успех к Евгению пришел далеко не сразу. Он успел сменить несколько профессий, умудрившись поработать даже уборщиком в метро. Сидихин буквально убивался на работе ради того, чтобы прокормить семью. Актер рассказал в интервью Борису Корчевникову, что встретил будущую жену еще во времена студенчества. Речь идет об актрисе Татьяне Борковской."Через час после встречи с Таней я вдруг почувствовал что-то такое, без чего я уже не могу жить. На следующий день я к ней приехал с дипломатом, в котором лежала моя подушка", – отметил Сидихин. Влюбленные почти сразу стали жить вместе, а вскоре Евгений сделал предложение Татьяне. По признанию артиста, его на такой ответственный шаг подтолкнула бабушка, которая, увидев его избранницу, с порога назвала ее "доченькой".Вскоре после свадьбы супруги получили квартиру, а в 1988 году на свет появилась их первая дочь Полина. Вот тогда-то Сидихину и пришлось много работать, плюс жена только восстанавливалась после родов, а дочка теряла вес."Я пробовал убирать метро. Месяц я убирал станцию "Московские ворота", но потом я понял, что это не мое. Я заработал деньги. Я пробовал даже заниматься валютными махинациями", – признался прославленный актер. Тогда, после работы, Евгений приходил домой и стирал руками грязное белье, чтобы помочь супруге. Впрочем, постепенно все наладилось. Сейчас у Сидихина три дочери.