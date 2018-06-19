Американского актера Джека Паттилло пытались затравить в Сети из-за якобы расисткой фотографии. Друзья артиста встали на его защиту и проучили интернет-тролля.

Американского актера Джека Паттилло пытались затравить в Сети из-заякобы расисткой фотографии. Друзья артиста встали на его защиту и проучилиинтернет-тролля.Паттилло опубликовал в микроблоге фотоотчет из Диснейленда. Мужчинавыложил снимок, на котором он в компании друзей ест замороженный десерт.В кадр попали только руки молодых людей и лакомство. Джек явно не ожидал негативной реакции на безобидное фото, он лаконично подписал пост: "Правильное времяпрепровождение в Диснейленде".Слишком дотошный подписчик отметил, что на фото изображены тольколюди со светлой кожей, и добавил, что видит в этом безобразную выходку и расистский намек. "Вы моглибы взять кого-нибудь цветного? Эта фотография такая белая, что я ажприщуриваюсь. Отвратительно", – оставил комментарий некий Тристин Лазарь.Необоснованные нападки на артиста возмутили его друзей,которые позировали для снимка Патилло. Как оказалось на фото были представителиразных рас и национальностей. Они принялись скидывать под постом рассказывать осебе и выкладывать свои фото.В итоге выяснилось, что на фотографии Джека Паттилло были запечатлены:мусульманин из Пакистана, индианка и китаец. "Думайте, прежде чем писать", – посоветоваливозмущенному критику пользователи Сети. Отметим, что некоторые комментаторыпризнали в Тристине Лазаре интернет-тролля, который развлекается, провоцируяконфликты в социальных сетях.