Американского актера Джека Паттилло пытались затравить в Сети из-за
якобы расисткой фотографии. Друзья артиста встали на его защиту и проучили
интернет-тролля.
Американского актера Джека Паттилло пытались затравить в Сети из-за
якобы расисткой фотографии. Друзья артиста встали на его защиту и проучили
интернет-тролля.
Паттилло опубликовал в микроблоге фотоотчет из Диснейленда. Мужчина
выложил снимок, на котором он в компании друзей ест замороженный десерт.
В кадр попали только руки молодых людей и лакомство. Джек явно не ожидал негативной реакции на безобидное фото, он лаконично подписал пост: "Правильное времяпрепровождение в Диснейленде".
Слишком дотошный подписчик отметил, что на фото изображены только
люди со светлой кожей, и добавил, что видит в этом безобразную выходку и расистский намек. "Вы могли
бы взять кого-нибудь цветного? Эта фотография такая белая, что я аж
прищуриваюсь. Отвратительно", – оставил комментарий некий Тристин Лазарь.
Необоснованные нападки на артиста возмутили его друзей,
которые позировали для снимка Патилло. Как оказалось на фото были представители
разных рас и национальностей. Они принялись скидывать под постом рассказывать о
себе и выкладывать свои фото.
В итоге выяснилось, что на фотографии Джека Паттилло были запечатлены:
мусульманин из Пакистана, индианка и китаец. "Думайте, прежде чем писать", – посоветовали
возмущенному критику пользователи Сети. Отметим, что некоторые комментаторы
признали в Тристине Лазаре интернет-тролля, который развлекается, провоцируя
конфликты в социальных сетях.