Звезда известного американского фильма совершила каминг-аут. 19-летняя Амандла
Стенберг, сыгравшая в Голодных играх девочку Руту, рассказала о своей
ориентации на своей странице в Instagram.
Звезда известного американского фильма совершила каминг-аут. 19-летняя Амандла
Стенберг, сыгравшая в "Голодных играх" девочку Руту, рассказала о своей
ориентации на своей странице в Instagram.
Девушка вовсе не комплексует по поводу личных
сексуальных предпочтений. Напротив, она призналась, что гордится собственным
выбором, и призвала подписчиков ничего и никого не бояться.
"Признаюсь и горжусь! Я счастлива сказать это публично: "Я лесбиянка", — написала актриса.
Большинство фолловеров поддержали в комментариях к посту юную звезду. Пользователи
соцсети поблагодарили Амандлу за смелость.
Ранее Амандла уже говорила на тему своей нетрадиционной ориентации. Девушка
считала себя бисексуальной. По словам Стенберг, она намного быстрее
определилась и разобралась бы в себе, если бы в общественной культуре чаще
говорили на эту тему.
Напомним, в октябре 2017 года камин-аут совершил известный голливудский актер Кевин Спейси. Он
признался в нетрадиционной ориентации после того, как был обвинен в
домогательствах.
Не редкость каминг-ауты и в мире спорта. Как писали Dni.Ru, в ноябре прошлого года немецкая олимпийская чемпионка по пляжному волейболу Кира
Валкенхорст вышла замуж за свою подругу Марию. Брачная церемония состоялась в
Тиммендорфер-Штранд.