Звезда известного американского фильма совершила каминг-аут. 19-летняя Амандла Стенберг, сыгравшая в Голодных играх девочку Руту, рассказала о своей ориентации на своей странице в Instagram.

Звезда известного американского фильма совершила каминг-аут. 19-летняя АмандлаСтенберг, сыгравшая в "Голодных играх" девочку Руту, рассказала о своейориентации на своей странице в Instagram.Девушка вовсе не комплексует по поводу личныхсексуальных предпочтений. Напротив, она призналась, что гордится собственнымвыбором, и призвала подписчиков ничего и никого не бояться."Признаюсь и горжусь! Я счастлива сказать это публично: "Я лесбиянка", — написала актриса.Большинство фолловеров поддержали в комментариях к посту юную звезду. Пользователисоцсети поблагодарили Амандлу за смелость.Ранее Амандла уже говорила на тему своей нетрадиционной ориентации. Девушкасчитала себя бисексуальной. По словам Стенберг, она намного быстрееопределилась и разобралась бы в себе, если бы в общественной культуре чащеговорили на эту тему.Напомним, в октябре 2017 года камин-аут совершил известный голливудский актер Кевин Спейси. Онпризнался в нетрадиционной ориентации после того, как был обвинен вдомогательствах.Не редкость каминг-ауты и в мире спорта. Как писали Dni.Ru, в ноябре прошлого года немецкая олимпийская чемпионка по пляжному волейболу КираВалкенхорст вышла замуж за свою подругу Марию. Брачная церемония состоялась вТиммендорфер-Штранд.