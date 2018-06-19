В рамках «нулевого» дня VI Владимирского межрегионального экономического форума «Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности» состоялось заседание тематической сессии «Высокие ..

В рамках «нулевого» дня VI Владимирского межрегионального экономического форума «Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности» состоялось заседание тематической сессии «Высокие технологии в производстве. Инструменты поддержки для малого бизнеса».Участниками дискуссии стали представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Фонда развития промышленности, Правительства Москвы, управления ФНС по Владимирской области, представители банков (ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «Почта Банк») предприниматели, руководители производственных предприятий.Участники сессии обсудилиперспективы развития малого и среднего предпринимательства в регионах, получили актуальную информацию о возможных формах государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, поделились положительным опытом и обменялись лучшими бизнес-практиками.Перед предпринимателями Владимирской области выступил руководитель региональной сети малого бизнеса по Центральному региону ПАО «БАНК УРАЛСИБ»МихаилВишнивецкийс презентацией «Как предпринимателю расти внутри банка».После официальной части представители Банка продолжили живое общение с действующими и потенциальными клиентами: Фондом содействия развития малого и среднего предпринимательства, Гарантийным фондом Владимирской области, МФЦ, а также с другими представителями государственных и частных структур.В рамках форума быладостигнута договоренность о сотрудничестве Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по поддержке и содействию процессу развития высокотехнологичных производств с использованием инструментов государственного стимулирования малого и среднего предпринимательства.Банк УРАЛСИБ активно развивает направление по поддержке малого предпринимательства. Предприниматели могут воспользоваться удобными пакетами услуг, в зависимости от потребности, вида и размера бизнеса. Один из востребованныхсервисов, запущенных Банком, – бизнес-плейс для бизнеса, который призван помочь предпринимателям искать проверенных контрагентов, полезные решения для бизнеса и эффективно развивать собственное дело. Другой популярныйпроект – Университет бизнеса – бесплатная обучающая площадка для предпринимателей.