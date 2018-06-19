Ученые Килского университета
(Великобритания) сделали любопытный вывод. Они выяснили, что живущие в браке люди
реже становятся жертвами сердечно‐сосудистыми заболеваний.
Ученые Килского университета
(Великобритания) сделали любопытный вывод. Они выяснили, что живущие в браке люди
реже становятся жертвами сердечно‐сосудистыми заболеваний.
Специалисты проанализировали данные
исследований почти за полвека, в которых участвовали более двух миллионов
человек. Оказалось, что одинокие люди чаще умирали из-за ишемической болезни
сердца и инсульта.
У разведенных на 25% возрастала вероятность
развития сердечно-сосудистых заболеваний, а инсульта – на 16%. Риск смерти у
тех, кто никогда не был в браке, а также овдовевших или разведенных людей повышается
на 42% и 55% соответственно, передает телеканал
Ученые объясняют
этот необычный факт тем, что люди, имеющие спутника жизни, обладают более
крепкими социальными связями и лучше следят за своим здоровьем. Российские эксперты
согласились с выводами иностранных коллег.
Так, психолог
Мария Разлогова отметила, что у каждого человека есть базовая потребность в
безопасной привязанности, и мы нуждаемся в глубоких прочных отношениях с
близкими людьми. По ее словам, у супругов с благополучными отношениями эта потребность
удовлетворена, что хорошо для психологического здоровья.
Напомним,
ранее группа австралийских ученых выяснила, что одинокие люди
чаще прикладываются к бутылке, а женатые стремительнее набирают лишний вес.