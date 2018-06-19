Ученые Килского университета (Великобритания) сделали любопытный вывод. Они выяснили, что живущие в браке люди реже становятся жертвами сердечно‐сосудистыми заболеваний.

Ученые Килского университета(Великобритания) сделали любопытный вывод. Они выяснили, что живущие в браке людиреже становятся жертвами сердечно‐сосудистыми заболеваний.Специалисты проанализировали данныеисследований почти за полвека, в которых участвовали более двух миллионовчеловек. Оказалось, что одинокие люди чаще умирали из-за ишемической болезнисердца и инсульта.У разведенных на 25% возрастала вероятностьразвития сердечно-сосудистых заболеваний, а инсульта – на 16%. Риск смерти утех, кто никогда не был в браке, а также овдовевших или разведенных людей повышаетсяна 42% и 55% соответственно, передает телеканалУченые объясняютэтот необычный факт тем, что люди, имеющие спутника жизни, обладают болеекрепкими социальными связями и лучше следят за своим здоровьем. Российские экспертысогласились с выводами иностранных коллег.Так, психологМария Разлогова отметила, что у каждого человека есть базовая потребность вбезопасной привязанности, и мы нуждаемся в глубоких прочных отношениях сблизкими людьми. По ее словам, у супругов с благополучными отношениями эта потребностьудовлетворена, что хорошо для психологического здоровья.Напомним,ранее группа австралийских ученых выяснила, что одинокие людичаще прикладываются к бутылке, а женатые стремительнее набирают лишний вес.