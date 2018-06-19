Телеведущая
и певица Ольга Бузова отреагировала на трагедию с 20-летним рэпером Джасеем
Дуэйном Онфроем (XXXTentacion). Звезда Дома-2 выразила свои эмоции
на странице в Instagram.
Телеведущая
и певица Ольга Бузова отреагировала на трагедию с 20-летним рэпером Джасеем
Дуэйном Онфроем (XXXTentacion). Звезда "Дома-2" выразила свои эмоции
на странице в Instagram.
"За что??? Просто забрали жизнь у молодого парня… за
что???", – написала Ольга, снабдив пост в сторис смайликами со слезами. Таким
образом Бузова поддержала коллег по творческому цеху, российских рэперов Oxxxymiron
или Pharaoh, которые также ранее не смогли
сдержать эмоций по поводу убийства в США XXXTentacion.
Примечательно, что перед этим постом и следом за ним поющая
ведущая разместила множество фотографий с отдыха. Судя по всему, она находится
где-то за границей. Бузова опубликовала смелые снимки без макияжа.
Напомним, жизнь 20-летней восходящей звезды хип-хопа
оборвалась из-за ограбления. Двое неизвестных застрелили музыканта в его машине
и забрали сумку Louis Vuitton. От полученных
ранений рэпер скончался. Гибель
XXXTentacion шокировала его коллег по всему миру.
Первый альбом XXXTentacion вышел в
августе 2017 года и буквально взорвал мир музыки. В марте 2018 рэпер выпустил
вторую пластинку. Трек SAD! из нее достиг седьмой строчки в чарте Billboard Hot
100.