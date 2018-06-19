Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на трагедию с 20-летним рэпером Джасеем Дуэйном Онфроем (XXXTentacion). Звезда Дома-2 выразила свои эмоции на странице в Instagram.

Телеведущаяи певица Ольга Бузова отреагировала на трагедию с 20-летним рэпером ДжасеемДуэйном Онфроем (XXXTentacion). Звезда "Дома-2" выразила свои эмоциина странице в Instagram."За что??? Просто забрали жизнь у молодого парня… зачто???", – написала Ольга, снабдив пост в сторис смайликами со слезами. Такимобразом Бузова поддержала коллег по творческому цеху, российских рэперов Oxxxymironили Pharaoh, которые также ранее не смоглисдержать эмоций по поводу убийства в США XXXTentacion.Примечательно, что перед этим постом и следом за ним поющаяведущая разместила множество фотографий с отдыха. Судя по всему, она находитсягде-то за границей. Бузова опубликовала смелые снимки без макияжа.Напомним, жизнь 20-летней восходящей звезды хип-хопаоборвалась из-за ограбления. Двое неизвестных застрелили музыканта в его машинеи забрали сумку Louis Vuitton. От полученныхранений рэпер скончался. ГибельXXXTentacion шокировала его коллег по всему миру.Первый альбом XXXTentacion вышел вавгусте 2017 года и буквально взорвал мир музыки. В марте 2018 рэпер выпустилвторую пластинку. Трек SAD! из нее достиг седьмой строчки в чарте Billboard Hot100.