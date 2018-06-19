После рекордного роста цены на бензин наконец-то пошли на спад, в среднем на 3–5 копеек. Эксперты призывают россиян не обольщаться, постольку снижение стоимости может быть затишьем перед подорожанием топлива.

После рекордного роста цены на бензин наконец-то пошли на спад, в среднем на 3–5 копеек. Эксперты призывают россиян не обольщаться, постольку снижение стоимости может быть затишьем перед подорожанием топлива.Специалисты отмечают, что бензин дешевеет малыми темпами. Несмотря на это, наметившийся тренд на снижение цены очень обрадовал автолюбителей, так как совсем недавно топливо за неделю дорожало на 76–79 копеек.Стоит отметить, что далеко не все водители испытывают положительные эмоции от такой тенденции. Многие из них убеждены, что снижение может стать просто ценовым маневром перед очередным повышением.Более того, россияне уже успели свыкнуться с устойчивым повышением ценника. По этой причине даже столь незначительное падение стоимости оказалось приятной неожиданностью, передает .Заместитель директора аналитического департамента "Альпари"Наталья Мильчакова убеждена, что такое явление можно считать прогрессом, вызванным усилением государственного контроля за ценообразованием на нефтепродукты. "Объективно, тренд на удешевление нефтепродуктов должен сохраняться как минимум в течение лета", – считает она.Напомним, что цены на нефть пошли на взлет в конце весны 2018 года. Бензин за недолгий период мая – начала июня подорожал почти на 8%, что оказалось больше, чем за весь предыдущий год.Эксперты считали, что всему виной является некий перекос в механизме ценообразования. Сейчас власти пытаются исправлять данный сбой.