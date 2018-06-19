Певица Виктория Дайнеко пожаловалась поклонникам на
превратности любви. Кажется, звезда снова одинока.
Певица Виктория Дайнеко пожаловалась поклонникам на
превратности любви. Кажется, звезда снова одинока.
В своем микроблоге певица опубликовала неоднозначный пост, в
котором дала понять, что ее утомили постоянные перипетии в личной жизни. "Влюбляться хорошо, до тех пор пока мыльный пузырь
не лопнет и на его месте не останется ничего, кроме грязной лужи. Остановите
карусель, я выйду... (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с
горечью написала артистка.
Фолловеры были шокированы, ведь совсем недавно сообщалось,
что Виктория нашла любовь. Тогда артистка не скрывала, что ее сердце занято,
однако она не хотела афишировать имя и показывать лицо избранника. Молодой
человек даже присутствовал на дне рождении Дайнеко, о чем наперебой рассказывали подруги Виктории. Также сообщалось, что друг Виктории
был единственным мужчиной на празднике и он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.
"По этому надо уметь
влюбляться в себя – особенно будучи такой же очаровательной как Виктория 😍💖", "Я
вот сделала вывод, к сожалению, что лучше позволять себя любить или быть когда
любят сильнее...чем сильнее и одержимее чувства, тем сильнее и болезненнее
взрыв...", "Все будет хорошо,Викуль❤️❤️❤️Самое главное в твоей жизни уже случилось 👩👧🤱🏻💕☺️", "Без влюбленности не будет бабочек,
жизнь одна по это мы хватаемся за любой шанс влюбиться надеясь что этот тот
самый!)", – поддержали исполнительницу фанатки.
Добавим,
что недавно в Сети муссировались слухи о примирении Виктории Дайнеко с бывшим
супругом, музыкантом Дмитрием Клейманом. Поводом для сплетен стал ролик,
который исполнительница опубликовала в соцсетях. Судя по всему, она запечатлела
Дмитрия, который гуляет с их общей дочерью Лидией.