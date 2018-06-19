Певица Виктория Дайнеко пожаловалась поклонникам на превратности любви. Кажется, звезда снова одинока.

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась поклонникам напревратности любви. Кажется, звезда снова одинока.В своем микроблоге певица опубликовала неоднозначный пост, вкотором дала понять, что ее утомили постоянные перипетии в личной жизни. "Влюбляться хорошо, до тех пор пока мыльный пузырьне лопнет и на его месте не останется ничего, кроме грязной лужи. Остановитекарусель, я выйду... (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сгоречью написала артистка.Фолловеры были шокированы, ведь совсем недавно сообщалось,что Виктория нашла любовь. Тогда артистка не скрывала, что ее сердце занято,однако она не хотела афишировать имя и показывать лицо избранника. Молодойчеловек даже присутствовал на дне рождении Дайнеко, о чем наперебой рассказывали подруги Виктории. Также сообщалось, что друг Викториибыл единственным мужчиной на празднике и он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу."По этому надо уметьвлюбляться в себя – особенно будучи такой же очаровательной как Виктория 😍💖", "Явот сделала вывод, к сожалению, что лучше позволять себя любить или быть когдалюбят сильнее...чем сильнее и одержимее чувства, тем сильнее и болезненнеевзрыв...", "Все будет хорошо,Викуль❤️❤️❤️Самое главное в твоей жизни уже случилось 👩‍👧🤱🏻💕☺️", "Без влюбленности не будет бабочек,жизнь одна по это мы хватаемся за любой шанс влюбиться надеясь что этот тотсамый!)", – поддержали исполнительницу фанатки.Добавим,что недавно в Сети муссировались слухи о примирении Виктории Дайнеко с бывшимсупругом, музыкантом Дмитрием Клейманом. Поводом для сплетен стал ролик,который исполнительница опубликовала в соцсетях. Судя по всему, она запечатлелаДмитрия, который гуляет с их общей дочерью Лидией.