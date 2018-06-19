Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками свежими фотографиями. На одной из них скандально известная балерина снята в одних гипюровых трусах, а на другой – на конной прогулке с черным скакуном, тренером и дочерью-подростком Аришей. В итоге, больше всего комплиментов получили именно наследница артистки и жеребец.

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками свежими фотографиями. На одной из них скандально известная балерина снята в одних гипюровых трусах, а на другой – на конной прогулке с черным скакуном, тренером и дочерью-подростком Аришей. В итоге, больше всего комплиментов получили именно наследница артистки и жеребец.Недавно Анастасия Волочкова рассталась со своим любимым мужчиной – системным администратором Мишей. Однако балерина недолго страдала в одиночестве. Теперь артистка счастлива в новых романтических отношениях. Пока Анастасия предпочитает не демонстрировать общественности кавалера, зато с завидной регулярностью публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии подарков.В основном, это букеты цветов, причем вовсе не излюбленных Волочковой белых роз. Впрочем, судя по счастливому лицу влюбленной балерины, это обстоятельство ее не смущает. "Новые чувства диктуют новую радость. А без романтики жизнь скучна. И когда на сердце светпереполнена эмоциями– мир вокруг играет самыми яркими красками (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Анастасия, отметив, что "и почерк цветов тоже становится новым..."Разумеется, на фоне корзин с цветами запечатлена и сама Волочкова. Причем на свежем фото балерина снята в ванной комнате в одних лишь черных гипюровых трусиках. Аппетитную грудь скандально известная балерина скромно прикрыла теми самыми белыми цветами. Что интересно, артистка отключила возможность комментирования.Впрочем, это не остановило пыл поклонников, желающих донести свое ценное мнение до балерины. Подписчики высказались в комментариях к следующему фото, где запечатлены Анастасия с дочкой Ариадной на конной прогулке. Отметим, что на этом снимке балерина предстала одетой в темные штаны и яркую футболку, а ее наследница – в обтягивающие джинсовые шорты, серый топ, гетры в цвет и сапоги. А еще на фото присутствуют тренер и скакун."А дочка краше)", "Ариша растет секси, ага", "Ну вот бывают же нормальные фото...", "ПРОСТО прелесть, Ариша КРАСОТКА", "Хорошие девушки ! Милые, приятные , красивые ,и фото замечательное . Я тоже очень люблю лошадей 🐎", "Вот тут хороша чертовка) не то что на фото в трусах", "Эх, когда же мы хоть одним глазком "новую любовь" увидим? Уже всему позОвидовали, надо новые "пунктики" Настасья Юрьевна, не томите нас!" – высказались фанаты.