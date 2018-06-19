В большой универсам принимают на работу соискателя в отдел галантереи. Управляющий:
- Молодой человек, что вы посоветуете покупательнице, которая
хочет помыть стекла?
Соискатель:
- Конечно же Тайд!
Управляющий:
- Да, это удачный совет... А что вы посоветуете покупательнице,
которая хочет постирать белье?
Соискатель:
- Конечно же Тайд!
Управляющий:
- Да, видно, что вы специалист в своем деле... А что вы посоветуете покупательнице, у которой начались ЭТИ ДНИ?
Соискатель:
- Конечно же Тайд!
Управляющий:
- Ну, здесь вы не правы...
Соискатель:
- Почему не прав? Если уж она трахаться не может, то пусть хоть что-нибудь помоет или постирает!
еще анекдот!