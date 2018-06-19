19.06.2018

2018-06-19 15:35:26

Двух девочек в Москве покусала собака

На юго-востоке

столицы во дворе жилого дома собака покусала двух человек, сообщает . Пострадали девочки шести и десяти лет. По

информации канала, собака была домашней.



Обстоятельства

произошедшего выясняются. Дети доставлены в больницу.