Члены столичного отделения Единой России выступили в поддержку идеи Совета муниципальных образований Москвы (АМОМ) помощи кандидатам на пост столичного градоначальника в получении подписей. Таким образом, мундепы готовы помочь претендентам на пост главы города пройти муниципальный фильтр.

Члены столичного отделения "Единой России" выступили в поддержку идеи Совета муниципальных образований Москвы (АМОМ) помощи кандидатам на пост столичного градоначальника в получении подписей. Таким образом, мундепы готовы помочь претендентам на пост главы города пройти муниципальный фильтр.Как рассказал депутатМосгордумы Александр Семенников, такое положение дел свидетельствует о демократиии наличии у муниципальных депутатов "важнейшего полномочия". "Представьте,муниципальные депутаты участвуют в формировании высшего должностного лицаМосквы, – отметил он, добавив, что районные законодатели "вполне самимогут принимать решение за кого из кандидатов отдать свой голос".Секретарь столичногоотделения "ЕР", депутат городской думы Андрей Метельский, в своюочередь, заявил, что в партии считают, что участие кандидатов от различныхполитических сил в выборах поможет им стать более привлекательными дляизбирателей. При этом, он подчеркнул, что в "Единой Росси" несогласны с утверждениями, что партия монополизировала муниципальный фильтр."Мы ничего неузурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своейпостоянной и кропотливой работой", – сказал столичный депутат, добавив,что в будущем идеи проигравших кандидатов на мэрский пост могут учитываться вработе избранным градоначальником. В результате этого жители города останутсятолько в выигрыше, заключил Метельский.Ранее АМОМ поддержалидею об оказании помощи в прохождении кандидатами на должность мэра столицы муниципальногофильтра. Напомним, для участия в выборной кампании претендентам на должностьглавы города требуется заручиться поддержкой не менее 110 мундепов в 110муниципальных образованиях.Выборы мэра Москвыпройдут 9 сентября, в единый день голосования. Мосгоризбирком 4 июня началприем документов от желающих принять в них участие.О намерении вновь поборотьсяза пост столичного градоначальника в числе остальных заявил действующий мэрСергей Собянин. Он будет участвовать в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.Окончательный список кандидатов, чьи фамилии будут внесены в избирательныебюллетени, будет обнародован не позже 13 июля.