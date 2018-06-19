Члены столичного отделения Единой России выступили в поддержку идеи Совета муниципальных образований Москвы (АМОМ) помощи кандидатам на пост столичного градоначальника в получении подписей. Таким образом, мундепы готовы помочь претендентам на пост главы города пройти муниципальный фильтр.
Члены столичного отделения "Единой России" выступили в поддержку идеи Совета муниципальных образований Москвы (АМОМ) помощи кандидатам на пост столичного градоначальника в получении подписей. Таким образом, мундепы готовы помочь претендентам на пост главы города пройти муниципальный фильтр.
Как рассказал депутат
Мосгордумы Александр Семенников, такое положение дел свидетельствует о демократии
и наличии у муниципальных депутатов "важнейшего полномочия". "Представьте,
муниципальные депутаты участвуют в формировании высшего должностного лица
Москвы, – отметил он, добавив, что районные законодатели "вполне сами
могут принимать решение за кого из кандидатов отдать свой голос".
Секретарь столичного
отделения "ЕР", депутат городской думы Андрей Метельский, в свою
очередь, заявил, что в партии считают, что участие кандидатов от различных
политических сил в выборах поможет им стать более привлекательными для
избирателей. При этом, он подчеркнул, что в "Единой Росси" не
согласны с утверждениями, что партия монополизировала муниципальный фильтр.
"Мы ничего не
узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей
постоянной и кропотливой работой", – сказал столичный депутат, добавив,
что в будущем идеи проигравших кандидатов на мэрский пост могут учитываться в
работе избранным градоначальником. В результате этого жители города останутся
только в выигрыше, заключил Метельский.
Ранее АМОМ поддержал
идею об оказании помощи в прохождении кандидатами на должность мэра столицы муниципального
фильтра. Напомним, для участия в выборной кампании претендентам на должность
главы города требуется заручиться поддержкой не менее 110 мундепов в 110
муниципальных образованиях.
Выборы мэра Москвы
пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Мосгоризбирком 4 июня начал
прием документов от желающих принять в них участие.
О намерении вновь побороться
за пост столичного градоначальника в числе остальных заявил действующий мэр
Сергей Собянин. Он будет участвовать в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.
Окончательный список кандидатов, чьи фамилии будут внесены в избирательные
бюллетени, будет обнародован не позже 13 июля.