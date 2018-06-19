Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» – и не случайно именно так называется новая акция «Ростелекома». Только до августа можно на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье – высокоскоростной «Домашний интернет», крутое «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.

Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая Футболомания – и не случайно именно так называется новая акция Ростелекома. Только до августа можно на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье – высокоскоростной Домашний интернет, крутое Интерактивное ТВ и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.Ростелеком помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и Интерактивное ТВ, чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная, – отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании Ростелеком Артем Черменин.Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18 (а это в настоящее время, на условиях акции – 999 рублей) надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного Домашнего интернета или пакета интернет+ТВ, а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.Ростелеком занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и Интерактивного ТВ. Домашним интернетом пользуется 12,0 млн, а Интерактивным ТВ – 5,0 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2018 года более 65% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу Ростелекома1.Подключить услуги Домашний интернет и Интерактивное ТВ можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция Футболомания проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акции Футболомания доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.* * * ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.