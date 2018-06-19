Кандидатов в мэры столицы Илью Яшина и Дмитрия Гудкова
приглашают на встречу с муниципальными депутатами в Совет муниципальных
образований Москвы (АМОМ), сообщил руководитель Ассоциации мундепов Москвы
Владимир Дудочкин. По его словам, на собрание могут прийти все претенденты на
пост градоначальника, при этом их партийная принадлежность значения не имеет.
Кандидатов в мэры столицы Илью Яшина и Дмитрия Гудкова
приглашают на встречу с муниципальными депутатами в Совет муниципальных
образований Москвы (АМОМ), сообщил руководитель Ассоциации мундепов Москвы
Владимир Дудочкин. По его словам, на собрание могут прийти все претенденты на
пост градоначальника, при этом их партийная принадлежность значения не имеет.
Дудочкин отметил, что на встречу приглашены все 18 кандидатов
в мэры, которые подали документы в Мосгоризбирком. "Лично позвонил
отдельным кандидатам, говорил с Дмитрием Гудковым и Ильей Яшиным", – добавил
он.
По словам главы Ассоциации столичных мундепов, представители
"Единой России" занимают большинство мест в муниципальных
образованиях. Дудочкин призвал их также участвовать в собрании. "Мы
обратились к Московскому городскому отделению партии, чтобы вы поддержали
инициативу", – сказал он, отметив, что в собрании могут участвовать все
кандидаты, и партийная принадлежность здесь роли не играет.
Совет муниципальных образований столицы предоставит всем
претендентам на пост градоначальника площадку для того, чтобы они могли
выступить со своей программой, озвучить ее тезисы, при этом работая в тесном
диалоге с мундепами обсудить актуальные вопросы развития города.
По словам Дудочкина, каждый кандидат в мэры имеет шанс
убедить муниципальных депутатов, почему именно он должен быть претендентом на
пост градоначальника. Глава Ассоциации московских мундепов пообещал, что весь
процесс будет проходить оперативно, и если кто-то из депутатов захочет отдать
голос за того или иного политика для прохождения им муниципального фильтра, то
все формальности по волеизъявлению будут соблюдены.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдет 9 сентября. Прием
документов от кандидатов начался 4 июня и продлится до 18:00 3 июля. В
настоящий момент известно, что в выборах будут участвовать глава Таганского
района Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), бывший депутат Госдумы
Вадим Кумин (КПРФ), бизнесмен Герман Стерлигов, летчик-космонавт Сергей Ревин
(Российская экологическая партия "Зеленые"), руководитель
муниципального округа Красносельский Илья Яшин, журналист Антон Красовский, а
также фронтмен рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий по
прозвищу Паук. Действующий градоначальник Сергей Собянин идет на выборы в
качестве самовыдвиженца.
Каждый из претендентов должен собрать подписи для
прохождения муниципального фильтра. А самовыдвиженцы – еще и
подписи избирателей. Кандидата в мэры должны поддержать не менее 6% мундепов
Москвы – 110 человек. Мосгоризбирком принимает решение о регистрации кандидата
в течение 10 дней после приема документов. Таким образом, итоговый список
претендентов на пост градоначальника станет известен не ранее 13 июля.