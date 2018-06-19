Кандидатов в мэры столицы Илью Яшина и Дмитрия Гудкова приглашают на встречу с муниципальными депутатами в Совет муниципальных образований Москвы (АМОМ), сообщил руководитель Ассоциации мундепов Москвы Владимир Дудочкин. По его словам, на собрание могут прийти все претенденты на пост градоначальника, при этом их партийная принадлежность значения не имеет.

Кандидатов в мэры столицы Илью Яшина и Дмитрия Гудковаприглашают на встречу с муниципальными депутатами в Совет муниципальныхобразований Москвы (АМОМ), сообщил руководитель Ассоциации мундепов МосквыВладимир Дудочкин. По его словам, на собрание могут прийти все претенденты напост градоначальника, при этом их партийная принадлежность значения не имеет.Дудочкин отметил, что на встречу приглашены все 18 кандидатовв мэры, которые подали документы в Мосгоризбирком. "Лично позвонилотдельным кандидатам, говорил с Дмитрием Гудковым и Ильей Яшиным", – добавилон.По словам главы Ассоциации столичных мундепов, представители"Единой России" занимают большинство мест в муниципальныхобразованиях. Дудочкин призвал их также участвовать в собрании. "Мыобратились к Московскому городскому отделению партии, чтобы вы поддержалиинициативу", – сказал он, отметив, что в собрании могут участвовать всекандидаты, и партийная принадлежность здесь роли не играет.Совет муниципальных образований столицы предоставит всемпретендентам на пост градоначальника площадку для того, чтобы они могливыступить со своей программой, озвучить ее тезисы, при этом работая в тесномдиалоге с мундепами обсудить актуальные вопросы развития города.По словам Дудочкина, каждый кандидат в мэры имеет шансубедить муниципальных депутатов, почему именно он должен быть претендентом напост градоначальника. Глава Ассоциации московских мундепов пообещал, что весьпроцесс будет проходить оперативно, и если кто-то из депутатов захочет отдатьголос за того или иного политика для прохождения им муниципального фильтра, товсе формальности по волеизъявлению будут соблюдены.Напомним, выборы мэра Москвы пройдет 9 сентября. Приемдокументов от кандидатов начался 4 июня и продлится до 18:00 3 июля. Внастоящий момент известно, что в выборах будут участвовать глава Таганскогорайона Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), бывший депутат ГосдумыВадим Кумин (КПРФ), бизнесмен Герман Стерлигов, летчик-космонавт Сергей Ревин(Российская экологическая партия "Зеленые"), руководительмуниципального округа Красносельский Илья Яшин, журналист Антон Красовский, атакже фронтмен рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий попрозвищу Паук. Действующий градоначальник Сергей Собянин идет на выборы вкачестве самовыдвиженца.Каждый из претендентов должен собрать подписи дляпрохождения муниципального фильтра. А самовыдвиженцы – еще иподписи избирателей. Кандидата в мэры должны поддержать не менее 6% мундеповМосквы – 110 человек. Мосгоризбирком принимает решение о регистрации кандидатав течение 10 дней после приема документов. Таким образом, итоговый списокпретендентов на пост градоначальника станет известен не ранее 13 июля.