Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах перед матчем с командой России на ЧМ-2018 обратился к болельщикам. Он заявил о полной готовности встретиться с противниками на поле.

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах перед матчем с командой России на ЧМ-2018 обратился к болельщикам. Он заявил о полной готовности встретиться с противниками на поле.Салах опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором напомнил о своих заслугах, а также рассказал о важности поддержки болельщиков. "Готов к завтрашнему дню", – подписал свой пост египетский футболист.Поклонники спортсмена пожелали ему удачи в предстоящем матче, сообщает . В комментариях к видео болельщики попросили кумира показать достойную игру. "Давай, Салах. Нужно поставить Россию на место",– написали они.Стоит отметить, что незадолго до начала ЧМ-2018 Мохаммед Салах получил серьезную травму плеча, столкнувшись с капитаном "Реал Мадрида" Серхио Рамосом, пишет сайт "". По этой причине участие египтянина в первых играх мундиаля до последнего момента оставалось под большим вопросом.Несмотря на громкое заявление футболиста, эксперты убеждены, что исход каждого матча ЧМ-2018 зависит от слаженности всех игроков. Так, главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что Салах – ключевое звено команды, но не стоит отталкиваться от готовности лишь одного человека.Также стало известно, что коту-оракулу по кличке Ахилл вновь предстоит напророчить итоги матча между сборными России и Египта, передает телеканал "". Ранее это животное выбрало миску с кормом, возле которой находился триколор, тем самым предсказав победу страны-хозяйки ЧМ-2018.Напомним, что мундиаль проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.