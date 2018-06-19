Изменения в главный финансовый документ страны на текущий год прошли процедуру второго чтения в нижней палате парламента. Необходимость корректировки параметров бюджета связана с изменением ситуации в мире и стране. Благодаря процессам, происходящим в глобальной и российской экономиках, удалось увеличить расходы по ряду направлений и избавить бюджет от дефицита.
Изменения в главный финансовый документ страны на текущий год прошли процедуру второго чтения в нижней палате парламента. Необходимость корректировки параметров бюджета связана с изменением ситуации в мире и стране. Благодаря процессам, происходящим в глобальной и российской экономиках, удалось увеличить расходы по ряду направлений и избавить бюджет от дефицита.
Согласно одобренному тексту законопроекта, вносящего
изменения в бюджет на текущий год, дефицит, составляющий по предыдущим расчетам
1,3% ВВП, сменится профицитом в размере 0,5% ВВП. Что касается доходов бюджета,
то они увеличатся на 1,815 триллиона рублей и составят 17,073 триллиона. Одновременно
вырастут расходы – на 61,9 миллиарда, до 16,591 триллиона рублей. Также,
согласно обновленному прогнозу правительства, уровень годовой инфляции сократится
с 4% до 2,8%.
Принятые поправки отражают растущие доходы бюджета.
Дополнительные деньги пойдут на финансирование ряда социальных направлений и
формирование резервов. Всего перераспределяется более 26 миллиардов рублей. Обсуждение
поправок в главный финансовый документ страны вызвало у депутатов ряд вопросов,
которые они тут же задавали первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову,
присутствовавшему в зале заседаний.
Одна из тем касалась увеличения размера субсидий для
общероссийских организаций инвалидов. Ее ранее поднимал депутат Олег Смолин и
поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В итоге соответствующее предложение получило
отражение в проекте постановления Госдумы о принятии законопроекта во втором
чтении.
Кроме того, в ходе обсуждения поправок председатель нижней
палаты поддержал предложение об освобождении Героев соцтруда от платы за
капремонт. "Это уважаемые люди, те, кто во многом сделал нашу страну
процветающей и сильной, – сказал Вячеслав Володин. – Сегодня они уже
преклонного возраста, но мы должны помнить об их вкладе в развитие нашей
страны".
Идею озвучила глава думского комитета по жилищной политике и
ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия"). Она отметила, что Герои
Советского Союза уже освобождены от платы за капремонт, и было бы логично освободить
от нее и Героев труда.
Решение, где брать деньги на финансирование этого вопроса, должно
быть найдено к третьему чтению. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей
Макаров
("Единая Россия")
согласился, что нужно восстановить справедливость, и предложил изыскать
средства из Резервного фонда правительства.
Антон Силуанов, в свою очередь, пообещал найти деньги, чтобы
обеспечить льготами героев труда. "После принятия закона мы незамедлительно
найдем ресурсы, которые пойдут на героев социалистического труда, на оплату
коммунальных услуг и тех льгот, которые им положены", – сказал он.
Кроме того, Госдума по предложению Вячеслава Володина
поручила бюджетному комитету при подготовке законопроекта к третьему чтению
включить в проект постановления пункты о дополнительном финансировании
сельского хозяйства. Внимание к этому
вопросу привлек председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир
Кашин (КПРФ). Так, по его словам, ситуация в агропромышленном комплексе
вызывает обеспокоенность.
Парламентарий
отметил, что размер инвестиций в сельское хозяйство в текущем году вырос вдвое
по сравнению с предыдущими годами, однако размер инвестиционных кредитов
сегодня очень мал и до двух сотен отобранных проектов не могут финансироваться
в необходимом объеме.
Спикер нижней палаты
обратил внимание коллег-депутатов на эту проблему и поручил внимательно
отслеживать ситуацию с использованием бюджетных средств. "Когда у
нас не расходуются средства, выделенные на сельское хозяйство, это ненормально",
– подчеркнул он.
Вячеслав Володин поручил
главе комитета по бюджету Андрею Макарову вместе с
Минфином при принятии поправок в бюджет-2018 подготовить проект постановления,
где отразить необходимость выделения средств на развитие сельского хозяйства.
Планируется, что в третьем чтении законопроект будет рассмотрен в
четверг, 21 июня.