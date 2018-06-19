Изменения в главный финансовый документ страны на текущий год прошли процедуру второго чтения в нижней палате парламента. Необходимость корректировки параметров бюджета связана с изменением ситуации в мире и стране. Благодаря процессам, происходящим в глобальной и российской экономиках, удалось увеличить расходы по ряду направлений и избавить бюджет от дефицита.

Изменения в главный финансовый документ страны на текущий год прошли процедуру второго чтения в нижней палате парламента. Необходимость корректировки параметров бюджета связана с изменением ситуации в мире и стране. Благодаря процессам, происходящим в глобальной и российской экономиках, удалось увеличить расходы по ряду направлений и избавить бюджет от дефицита.Согласно одобренному тексту законопроекта, вносящегоизменения в бюджет на текущий год, дефицит, составляющий по предыдущим расчетам1,3% ВВП, сменится профицитом в размере 0,5% ВВП. Что касается доходов бюджета,то они увеличатся на 1,815 триллиона рублей и составят 17,073 триллиона. Одновременновырастут расходы – на 61,9 миллиарда, до 16,591 триллиона рублей. Также,согласно обновленному прогнозу правительства, уровень годовой инфляции сократитсяс 4% до 2,8%.Принятые поправки отражают растущие доходы бюджета.Дополнительные деньги пойдут на финансирование ряда социальных направлений иформирование резервов. Всего перераспределяется более 26 миллиардов рублей. Обсуждениепоправок в главный финансовый документ страны вызвало у депутатов ряд вопросов,которые они тут же задавали первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову,присутствовавшему в зале заседаний.Одна из тем касалась увеличения размера субсидий дляобщероссийских организаций инвалидов. Ее ранее поднимал депутат Олег Смолин иподдержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В итоге соответствующее предложение получилоотражение в проекте постановления Госдумы о принятии законопроекта во второмчтении.Кроме того, в ходе обсуждения поправок председатель нижнейпалаты поддержал предложение об освобождении Героев соцтруда от платы закапремонт. "Это уважаемые люди, те, кто во многом сделал нашу странупроцветающей и сильной, – сказал Вячеслав Володин. – Сегодня они ужепреклонного возраста, но мы должны помнить об их вкладе в развитие нашейстраны".Идею озвучила глава думского комитета по жилищной политике иЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия"). Она отметила, что ГероиСоветского Союза уже освобождены от платы за капремонт, и было бы логично освободитьот нее и Героев труда.Решение, где брать деньги на финансирование этого вопроса, должнобыть найдено к третьему чтению. Председатель комитета по бюджету и налогам АндрейМакаров("Единая Россия")согласился, что нужно восстановить справедливость, и предложил изыскатьсредства из Резервного фонда правительства.Антон Силуанов, в свою очередь, пообещал найти деньги, чтобыобеспечить льготами героев труда. "После принятия закона мы незамедлительнонайдем ресурсы, которые пойдут на героев социалистического труда, на оплатукоммунальных услуг и тех льгот, которые им положены", – сказал он.Кроме того, Госдума по предложению Вячеслава Володинапоручила бюджетному комитету при подготовке законопроекта к третьему чтениювключить в проект постановления пункты о дополнительном финансированиисельского хозяйства. Внимание к этомувопросу привлек председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам ВладимирКашин (КПРФ). Так, по его словам, ситуация в агропромышленном комплексевызывает обеспокоенность.Парламентарийотметил, что размер инвестиций в сельское хозяйство в текущем году вырос вдвоепо сравнению с предыдущими годами, однако размер инвестиционных кредитовсегодня очень мал и до двух сотен отобранных проектов не могут финансироватьсяв необходимом объеме.Спикер нижней палатыобратил внимание коллег-депутатов на эту проблему и поручил внимательноотслеживать ситуацию с использованием бюджетных средств. "Когда унас не расходуются средства, выделенные на сельское хозяйство, это ненормально",– подчеркнул он.Вячеслав Володин поручилглаве комитета по бюджету Андрею Макарову вместе сМинфином при принятии поправок в бюджет-2018 подготовить проект постановления,где отразить необходимость выделения средств на развитие сельского хозяйства.Планируется, что в третьем чтении законопроект будет рассмотрен вчетверг, 21 июня.