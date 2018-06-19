Звезда телепроекта Дом-2 Ольга Рапунцель ударилась в
воспоминания. Девушка рассказала фанатам подробности своей свадьбы с Дмитрием
Дмитренко.
Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель ударилась в
воспоминания. Девушка рассказала фанатам подробности своей свадьбы с Дмитрием
Дмитренко.
Ольга и Дмитрий отметили годовщину бракосочетания. Девушка решила рассказать поклонникам, как проходило торжество.
В своем Instagram артистка кратко описала радостное для нее
событие. Участница телестройки призналась, что на празднике было мало гостей, по всей видимости, не все родственники смогли приехать, поэтому церемония прошла в узком кругу близких
и друзей. Они с мужем долго гуляли по Москве, фотографировались, а затем
отправились в ресторан, где любовались прекрасным столичным закатом.
После банкета молодых ждал шикарный гостиничный номер,
усыпанный лепестками роз. А на следующий день они улетели в свадебное путешествие в Дубай. В микроблоге Рапунцель даже
выложила архивное видео с курорта. В кадр попал шикарный номер для молодоженов,
с огромной кроватью и лебедями из полотенец.
Добавим, что менее чем через год после бракосочетания Ольга
и Дмитрий впервые стали родителями. Дочка звезд "Дома-2" появилась на свет 1
апреля в одной из элитных клиник в Балашихе, в 17:34 мск, почти как и
предсказывала Рапунцель. Вес малышки – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.
Роды Рапунциль проходили в прямом эфире и стали настоящей
сенсацией. С того момента как малышка появилась на свет, девушка постоянно
рассказывает о взрослении ребенка в соцсетях. Надо заметить, что Ольга не до
сих пор не показывает лицо ребенка и не говорит его имени. Однако поклонники
уверены, что звезда "Дома-2" оставила им подсказку, прямо указывающую
на то, как зовут девочку. По мнению некоторых фанатов звезды девочку зовут
Любовь.