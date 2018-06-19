Жизнь с ограниченными возможностями. Областная организация Всероссийского общества инвалидов празднует 30-летие. Сегодня она объединяет почти 13 тысяч инвалидов, а в целом по области их больше 150 тысяч. Как живут люди в условиях физической и материальной несвободы? И почему одной коляски для реабилитации инвалидов-опорников недостаточно? В юбилей организации ответы на непраздничные вопросы искал Александр Инин.

Жизнь с ограниченными возможностями. Областная организация Всероссийского общества инвалидов празднует 30-летие. Сегодня она объединяет почти 13 тысяч инвалидов, а в целом по области их больше 150 тысяч. Как живут люди в условиях физической и материальной несвободы? И почему одной коляски для реабилитации инвалидов-опорников недостаточно? В юбилей организации ответы на непраздничные вопросы искал Александр Инин.Роману 37, их них 10 лет на коляске. Машина, в которой он ехал, перевернулась. До травмы работал в Москве менеджером по продажам. После понял, что на коляске тоже можно передвигаться, если словосочетание "Доступная среда" для чиновников не пустой звук. Роман – спортсмен - занимается пауэрлифтингом, и коляска у него специально для улицы, но даже ему порой очень сложно преодолеть тротуарные бордюры.Роман Зайкин, спинальник, член регионального отделения общества инвалидов: Тротуары хорошие, но вот из-за этого бордюра нам приходится по дороге объезжать, тем самым мешать машинам, потому что на бордюр не запрыгнешь. Спрыгнуть ещё получится, а запрыгнуть нет. Чтобы они просто этот бордюрный камень клали вниз, так будет удобно не только для колясочников, но и для мам с колясками, пожилым людям.Вера Васильевна давно уже на пенсии. Работала воспитательницей. Труд педагога государство оценило в 9 тысяч рублей. Именно столько у бабушки пенсия. Но на жизнь она не жалуется. И даже свои работы - кухонные прихватки, грелки на чайники, броши в виде цветов, бусы, сумочки - она не продаёт, хотя и могла бы, а дарит людям.Вера Тимонова, член регионального отделения общества инвалидов: Ну, понимаете, я вот люблю отдавать людям. Видимо, вот это во мне заложено - педагогическая черта. Я отдаю людям.В нашей области около 160 тысяч людей имеют инвалидность. Чиновники уверяют, что стараются для этих граждан, придумывают разные программы. Могут даже из инвалида предпринимателя сделать, если, конечно, сам инвалид этого захочет. Ещё и деньги дадут - 63 тысячи рублей.Любовь Кукушкина, директор областного департамента соцзащиты населения: Я много общалась с людьми, которые хотят этим заниматься, ну и вот чаще всего на селе - это подсобное хозяйство. В городе кто-то парикмахерские открывает, кто-то швейные производства.Михаил Осокин, председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов: Инвалиды живут по-разному, давайте скажем честно. Стереотип "все бедные" - тоже не совсем правильный. Есть инвалиды, кто имеет работу, дополнительные заработки, и они живут иначе. Понятно, что уровень доходов на сегодняшний момент - это скорее уровень выживания.Председатель регионального отделения инвалидов даёт понять: государство слышит инвалидов. Но есть проблемы медленно решаемые. Взять хотя бы опорников. Коляска для них сегодня - единственное средство реабилитации. А хотелось бы, чтобы давали ещё автомобиль, либо компенсировали его покупку. Причём, Осокин за то, чтобы колясочникам давали хотя бы что-то наподобие "Оки".Михаил Осокин, председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов: На сегодняшний момент автомобиль не является средством реабилитации, коляска - да, автомобиль - нет. А мы с Вами прекрасно понимаем, коляска летом - это ещё инструмент. А вот если человек захочет работать зимой, он на коляске по городу перемещаться не может.Из ближайших планов организации - отметить День семьи, любви и верности. Уже запущен проект "30 историй любви". Он представляет 30 роликов о любви людей с ограниченными возможностями.