В США расстреляли известного рэп‐исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. От полученных ранений 20-летний музыкант скончался.

В США расстреляли известного рэп‐исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. От полученных ранений 20-летний музыкант скончался.Медики пытались спасти рэпера, он был госпитализирован в критическом состоянии. Однако все усилия врачей оказались тщетны, передает .На месте трагедии работает полиция. Установлено, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в XXXTentacion, когда музыкант выходил из автосалона. Все произошло днем на глазах у прохожих.У нападавшего был сообщник. "Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением", – заявили в полиции, отметив, что злоумышленники отобрали у музыканта сумку Louis Vuitton.Сметь XXXTentacion шокировала его коллег по всему миру. Так музыкант и продюсер Канье Уэст прокомментировал убийство на своей странице в соцсети, сообщает РИА . "Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял. Спасибо за то, что был здесь", — написал Канье в Twitter.Российские рэперы Oxxxymiron и Pharaoh тоже не смогли сдержать эмоций. Oxxxymiron выразился емко и нецензурно, пояснив, что больше сказать нечего. При этом он надеется, что все произошедшее окажется "грязным промо", пишет.Первый альбом XXXTentacion вышел в августе 2017 года и буквально взорвал мир. Он занял второе место в чарте Billboard 200. В марте 2018 рэпер выпустил вторую пластинку. Трек SAD! из нее достиг седьмой строчки в чарте Bilboard Hot 100.