56-летняя голливудская актриса Хизер Локлир набросилась на собственную мать, после чего попыталась покончить жизнь самоубийством. Теперь ей предстоит пройти лечение в психиатрической клинике.

56-летняя голливудская актриса Хизер Локлир набросилась на собственную мать, после чего попыталась покончить жизнь самоубийством. Теперь ей предстоит пройти лечение в психиатрической клинике.Череда инцидентов началась с ссоры между актрисой и ее родителями. В ходе конфликта Хизер попыталась сначала задушить мать, а после решила на глазах у близких покончить жизнь самоубийством.Один из членов семьи позвонил в службу спасения и рассказал, что актриса ведет себя непредсказуемо и хочет себя травмировать. После обращения родственника Локлир, артистку госпитализировали для оценки психического состояния, передает TMZ. Медики вынесут ей диагноз, после чего она или вернется домой, или продолжит лечение в клинике.Стоит отметить, что ранее звезда сериала "Мелроуз Плэйс" уже бросалась с кулаками на своего бойфренда. Однако тогда у Хизер не наблюдались суицидальные наклонности, пишет .Близкие артистки отметили, что у нее серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. По этой причине она рассталась с Томом Крузом и другими возлюбленными.Напомним, что Хизер Локлир прославилась ролями Сэмми Джо Кэррингтон в сериале "Династия", а также Аманды Вудворд в "Мелроуз Плейс". Кроме того, актриса ассоциируется у многих с офицером Стейси Шеридан из полицейского телешоу "Ти Джей Хукер".