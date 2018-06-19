Эксперты Роскачества дали рекомендации, на что обратить внимание при выборе одной из главных закусок к пиву и любимому многими морепродукту. Ведь известно, что это яство славится своими полезными и вкусовыми качествами.

Эксперты Роскачества дали рекомендации, на что обратить внимание при выбореодной из главных закусок к пиву и любимому многими морепродукту. Ведь известно,что это яство славится своими полезными и вкусовыми качествами.Специалисты советуют встряхнутьпакет с креветками. Они не должны быть слеплены, и не должно быть никакихсмерзшихся комков. Не место в упаковке и снегу. На креветках может образоватьсялишь легкая изморозь.Стоит обратить внимание и нахвостик этого морского обитателя. У свежих креветок он должен быть согнутым. Прямыехвостики указывают на то, что товар не первой свежести, сообщается на сайтеРоскачества.Эксперты уверяют,что покупателям не стоит бояться, если у креветки темная голова и грудь. Цветможет варьироваться от зеленого, коричневого до черного – в зависимости отсезона вылова, региона обитания и питания креветки.Важно внимательнопрочитать надписи на упаковке. Они должны быть максимально полными. Должно указыватьсявремя упаковки, срок годности, место вылова и даже биологический вид креветок. Кстати,срок годности у этого продукта должен составлять 12 месяцев при температуре невыше –18 градусов.Часто производители указывают на упаковкеколичество креветок. Однако эта информация не является обязательной. СогласноГОСТу креветки делятся на размерные группы – крупные, средние, мелкие и особомелкие – и измеряются количеством креветок в пересчете на один килограмм.