Эксперты Роскачества дали рекомендации, на что обратить внимание при выборе
одной из главных закусок к пиву и любимому многими морепродукту. Ведь известно,
что это яство славится своими полезными и вкусовыми качествами.
Эксперты Роскачества дали рекомендации, на что обратить внимание при выборе
одной из главных закусок к пиву и любимому многими морепродукту. Ведь известно,
что это яство славится своими полезными и вкусовыми качествами.
Специалисты советуют встряхнуть
пакет с креветками. Они не должны быть слеплены, и не должно быть никаких
смерзшихся комков. Не место в упаковке и снегу. На креветках может образоваться
лишь легкая изморозь.
Стоит обратить внимание и на
хвостик этого морского обитателя. У свежих креветок он должен быть согнутым. Прямые
хвостики указывают на то, что товар не первой свежести, сообщается на сайте
Роскачества.
Эксперты уверяют,
что покупателям не стоит бояться, если у креветки темная голова и грудь. Цвет
может варьироваться от зеленого, коричневого до черного – в зависимости от
сезона вылова, региона обитания и питания креветки.
Важно внимательно
прочитать надписи на упаковке. Они должны быть максимально полными. Должно указываться
время упаковки, срок годности, место вылова и даже биологический вид креветок. Кстати,
срок годности у этого продукта должен составлять 12 месяцев при температуре не
выше –18 градусов.
Часто производители указывают на упаковке
количество креветок. Однако эта информация не является обязательной. Согласно
ГОСТу креветки делятся на размерные группы – крупные, средние, мелкие и особо
мелкие – и измеряются количеством креветок в пересчете на один килограмм.