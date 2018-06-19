В этом сезоне Турция – на пике популярности. И многие выбирают это направление для отдыха с детьми из-за теплого климата, прозрачного моря и питания по системе все включено. Однако, чтобы от отдыха остались только самые лучшие впечатления, при выборе курорта и отеля необходимо предусмотреть все тонкости.

В этом сезоне Турция – на пике популярности. Имногие выбирают это направление для отдыха с детьми из-за теплого климата,прозрачного моря и питания по системе "все включено". Однако, чтобы от отдыхаостались только самые лучшие впечатления, при выборе курорта и отеля необходимопредусмотреть все тонкости.Какие именно – Dni.Ru рассказали специалисты онлайн-сервиса по поискуи бронированию туров Travelata.Курорты с особенностямиЧтобы определиться с местом отдыха, стоитучесть все особенности и предпочтения вашего ребенка. Путешествуя с маленькимидетьми, не стоит выбирать отели в черте города. В таких местах, какправило, слишком шумно, а пляж – не самый комфортный. Лучше выбрать место впригородах – например, Антальи, Алании или Кемера. Дорога до центра города,конечно, займет некоторое время – но как часто вам придется вообще покидатьтерриторию отеля? Зато о шуме за окнами в течение отпуска беспокоиться непотребуется. Стоит обратить внимание на прогноз погоды, преобладающий климат иокружение. Например, в Аланье довольно сухой воздух и мало растительности, затовокруг Кемера на побережье много зелени. Также в лесах утопает и Мармарис, но дляотдыха с ребенком на этом курорте нужно тщательно выбирать отель, посколькусюда, как правило, едет шумная тусовочная молодежь.Комфорт на первом местеПри выборе отеля, конечно, стоит посмотретьотзывы гостей, условия проживания на фото и в описании, а также информацию отом, какая категория туристов чаще всего его выбирает – молодежные компании,пары или семьи с детьми. В интернете вы найдете информацию о таких важныхвещах, как частота и качество уборки, свежесть ремонта, вежливость идоброжелательность персонала и так далее. Обратите внимание, если на фото естьдетские горки и игровые площадки – то, скорее всего, ребенку в таком отелебудет интересно. Большинство турецких отелей уровня не ниже четырех звездпредлагают комфортные номера с возможностью установки дополнительных спальныхмест. В зависимости от возраста ребенка, вам могут предложить односпальнуюкровать или маленькую детскую кроватку-манеж. Помните, что семейный отдых сребенком, в отличие от молодежного, предполагает, что значительную часть временивы будете проводить в отеле, а в номере должно быть комфортно для сна.Еда на любой вкусВ процессе выбора тура особое внимание стоитуделить системе питания. Проще всего заплатить за систему "все включено".Турецкие отели уровня от четырех звезд предоставляют своим гостям разнообразноеменю. Более того, для детей обычно оборудуют отдельные шведские столы, ародители младенцев могут воспользоваться микроволновыми печками для разогревамолочных смесей. Система "все включено" удобна тем, что она позволяетугодить даже самому капризному в вопросах еды малышу. Несколько вариантовзавтрака, обеда, ужина, плюс дополнительные перекусы, изобилие фруктов, сокови, конечно, сладостей, не оставят равнодушными детей любого возраста. А родители смогут сэкономить средства на питании.Место под солнцемВажнейший фактор при выборе отеля – это удаленностьпляжа, его покрытие, чистота и глубина моря у кромки воды. Для отдыха с детьмиобычно выбирают песчаные отмели, где до большой глубины нужно пройтиопределенное расстояние. Пологий вход в море позволит уберечь ребенка отнеприятных инцидентов на воде. Все, кто опасаются непредсказуемой морскойстихии, могут выбрать отель с отдельным детским бассейном.Мелкие и теплыеискусственные водоемы – это идеальный вариант для отдыха малышей, пока взрослыенаблюдают за их играми с шезлонгов или из бара. Стоит обратить внимание и наводные аттракционы, которые часто встречаются в крупных турецких отелях. Однакоучтите, что водные горки могут создать серьезную проблему – вытащить увлеченногокатанием ребенка из воды на солнце не так просто.Развлечения для всей семьиДети любят развлечения. И если младенцы будут ввосторге уже от плаванья на мелководье, то детям старшего возраста необходимочто-то более интересное. Поэтому, при выборе отеля стоит выяснить, есть ли в неманимация на русском языке. В Турции проводят детские праздники, конкурсы иквесты с утра и до вечера, с перерывом на детский сон. Детям предлагаютпоиграть в пиратов, заняться рукоделием, принять участие в театральнойпостановке, которую репетируют несколько дней или устраивают сеансы вмини-кинотеатрах, где показывают мультфильмы – в том числе и на русском языке.Кстати, родители могут оставить детей в возрасте от пяти лет в детской комнатеили на попечение няни, а сами – насладиться свободным временем. Однако следуетучесть, что в отелях уровня трех звезд подобная услуга может быть непредусмотрена.При выборе отеля обязательно обратите внимание ина взрослую развлекательную программу – причем не только "для себя". Ведь еслиотель анонсирует ежевечерние дискотеки, то стоит подумать, насколько комфортнобудет ребенку засыпать под грохот клубной музыки. В любом случае, ориентируйтесь не только на детские интересы, но и на свои,ведь отпуск – время для отдыха всей семьи.