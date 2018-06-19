Отдельной темой встречи стала безопасность юных велосипедистов. Инспектор напомнила школьникам правила управления двухколесным транспортом, рассказала о том, как обезопасить себя с помощью средств защиты.

Сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району посетили лагерь дневного пребывания на базе Новоселовской средней общеобразовательной школы. Специально для ребят инспекторы организовали и провели «День дорожной безопасности».Открыла мероприятие инспектор Ирина Нефёдова, которая помогла юным участникам дорожного движения вспомнить правила безопасного поведения на дороге, а также напомнила о том, как необходимо правильно двигаться по дорогам в качестве пешеходов при отсутствии тротуаров. Особое внимание ребят инспектор обратила на опасность, которую несут в себе подвижные игры в непосредственной близости от проезжей части. Ирина Нефёдова рекомендовала выбирать для игр только безопасные площадки.Отдельной темой встречи стала безопасность юных велосипедистов. Инспектор напомнила школьникам правила управления двухколесным транспортом, рассказала о том, как обезопасить себя с помощью средств защиты.Продолжилось мероприятие просмотром небольшого обучающего фильма «Навстречу безопасности. Велосипед».Завершился «День дорожной безопасности» практическим занятием. Инспектор предложила ребятам выполнить ряд заданий, показав, насколько хорошо они усвоили правила дорожного движения. Особый восторг у детей вызвало фигурного вождение велосипеда, с которым почти все справились на «отлично».Прощаясь с юными участниками дорожного движения, Ирина Нефёдова пожелала всем веселых и безопасных летних каникул.