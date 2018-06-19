Общий объем продаж кредитных продуктов ВТБ через контакт-центр за пять месяцев 2018 г. составил 222,4 млрд рублей, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого ..

Общий объем продаж кредитных продуктов ВТБ через контакт-центр за пять месяцев 2018 г. составил 222,4 млрд рублей, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.Рекордные выдачи зафиксированы в сегменте кредитов наличными: с января по май объем оформленных кредитов составил 186,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 124%. Объем продаж ипотечных продуктов достиг 35 млрд рублей (+72%), автокредитование новых и подержанных автомобилей между физлицами – 837 млн рублей (+ 187%). Кроме того, выдано 40,1 тысяч кредитных карт.В сегменте привлеченных средств через контакт-центр оформлено депозитов на 86,6 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению с пятью месяцами прошлого года.Ежемесячно более 60 тысяч клиентов обращаются в контакт-центр через онлайн-чат. Самыми популярными являются вопросы по использованию систем дистанционного банковского обслуживания, карт и кредитов. Количество обращений, проводимых с использованием онлайн-чата, выросло на 20%.«Банки все большее внимание уделяют продажам своих продуктов не только через офисы, но и с помощью дистанционных каналов, - комментирует Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ. – Двойной рост показателей объединенного ВТБ свидетельствует и о спросе на данный вид сервиса со стороны наших клиентов, и об успешной реализации наших новых проектов. В частности, с начала этого года мы унифицировали бизнес-процессы обслуживания физических лиц и VIP-клиентов, внедрили новые технологии дистанционных продаж пакетов РКО для малого бизнеса».