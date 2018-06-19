С мужчины взыскана задолженность на сумму около 480 миллионов рублей

С мужчины взыскана задолженность на сумму около 480 миллионов рублей18 июня суд признал виновным 51-летнего учредителя нескольких коммерческих предприятий в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.Мужчина расходовал денежные средства на покупку ювелирных украшений, брендовую одежду и оплачивал проживание в отелях, скрываяя от приставов место проживания. С него взыскали задолженность по договорам кредита, неустойки и судебных раскодов на сумму около 480 миллионов рублей.Суд признал костромича виновным в пяти преступлениях и назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ. По данным прокуратуры Костромской области, приговор был обжалован в суд апелляционной инстациии, но остался без изменений и вступил в силу.