Малыши родились в семействе пятнистых оленей и маралов

Малыши родились в семействе пятнистых оленей и мараловВ июне в костромском зоопарке на свет появилось новое поколение парнокопытных.У пятнистых оленей родился олененок, у маралов появилась самка. Сейчас малыши постоянно находятся с мамами. Пятнистые олени становятся родителями третий год подряд, поэтому новое поколение будет передано в другие зоопарки .Также в планах этого года пополнение зоопарка хищниками и млекопитающими.Работники уже начали расширять вольеры для львов и семейства пум.