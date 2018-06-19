19.06.2018

2018-06-19 12:53:31

Красотки из Петербурга охмурили египтянина и сбежали с его iPhone X

В Санкт-Петербурге две девушки украли у доверчивого египетского болельщика iPhone X. Теперь красоток ищет полиция, передает .



Фанат познакомился с девушками в кафе. В какой-то момент он дал своим новым подругам смартфон, чтобы те вызвали ему такси до гостиницы. Уже в отеле египтянин обнаружил, что вместо iPhone X у него старенький iPhone 6.