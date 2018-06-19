Купаться запрещается. Из-за того, что вода в официально разрешённых местах для плавания, не соответствует санитарным нормам, Роспотребнадзор не рекомендует купаться в некоторых местных водоемах. Тем не менее, люди пренебрегают предупреждениями и всё равно лезут в воду. Где купаться не безопасно и что может грозить тем, кто нарушает запрет? Расскажет Алексей Дудин.

Купаться запрещается. Из-за того, что вода в официально разрешённых местах для плавания, не соответствует санитарным нормам, Роспотребнадзор не рекомендует купаться в некоторых местных водоемах. Тем не менее, люди пренебрегают предупреждениями и всё равно лезут в воду. Где купаться не безопасно и что может грозить тем, кто нарушает запрет? Расскажет Алексей Дудин.Озеро Семязино. Отдыхающим пасмурная погода не помеха. Есть и те, кто решил искупаться. Хотя вот уже несколько дней на этом озере делать это категорически запрещено. Об этом предупреждают жителей и чёрный флаг, и таблички на берегу.Владимир, отдыхающий: Когда можно было - купался, а когда нельзя, то стараюсь не купаться, по мере возможности, конечно.Анжелика, отдыхающая:- Даже если будет чёрный флаг, всё равно будут купаться.- За здоровье не боитесь?- Если воду не глотать, то будет всё нормально.Елена работает спасателем здесь уже третий сезон. Подобного рода предупреждения мало кого останавливают, говорит она. Хотя, в последнее время народ стал больше интересоваться предупреждающими табличками.Елена, спасатель:- Спрашивают по поводу флагов, табличек?- Конечно. Почему? Отчего? Объясняем, вода не соответствует санитарным нормам. Не привяжешь никого, и сама пойдёшь занырнёшь. Умирать от жары что ли? Поэтому люди купаются.Олег, отдыхающий:- То есть, если я сейчас надену плавки и пойду купаться меня никто не выгонит?- Нет, вас никто не выгонит. Думайте сами, решайте сами.- Значит, искупаюсь. Если за 50 лет никакая палочка меня не убила, то, будем надеяться, что не добьёт.В летний период специалисты Роспотребнадзора анализ проб воды в городских водоемах проводят раз в две недели. Их задача предупредить население об опасности. Первые пробы этого лета показали, купаться почти нигде нельзя.Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора: И по последним данным лабораторного исследования, качество воды соответствует санитарным требованиям только на территории озеро Глубокое. Не соответствует требованиям по микробиологическим показателям вода на территории реки Клязьма, Содашка, озере Семязино. Купание в данных водоёмах, оно имеет риск заболевания населения кишечными инфекциями или расстройствами желудочно-кишечного тракта.Любителей окунуться могут и оштрафовать, говорят сотрудники МЧС. Но это не касается организованных зон отдыха, а лишь тех водоемов, где есть предупреждение: купание запрещено!Евгения Плаксий, зам.начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области:- Запрещённое место считается то, которое не оборудовано?- Нет. То, где стоит знак купаться запрещено и стоит аншлаг. За нарушение указанных правил предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа от 800 до 4 тысяч рублей.Ставить такие знаки и аншлаги обязанность муниципалитета, они же и штраф могут выписывать. Вот только городские власти не идут по этому пути, сообщили нам в мэрии. Усилия администрации направлены на благоустройство официальных мест для купания, а не на установку знаков возле всех водоёмов в черте города. Ведь как безопасно организовать свой летний отдых, каждый все-таки решает самостоятельно.