Согласно исследованию Левада-центра, 51% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года. Противоположного мнения придерживаются 27% респондентов, сообщает газета Ведомости со ссылкой на данные опроса. В августе прошлого года переизбрания господина Путина хотели 67% участников опроса.

Число тех, кто выступает за полномасштабные перемены в России, за год увеличилось с 42% до 57%. В числе требуемых изменений опрошенные назвали повышение уровня жизни и зарплаты (22%), решение социальных проблем (10%), борьбу с безработицей (9%), повышение пенсии (8%), борьбу с коррупцией (8%). По 7% участников опроса считают необходимыми смену власти, снижение тарифов ЖКХ, развитие экономики, а также предприятий и промышленности. При этом 30% опрошенных россиян убеждены, что изменения в составе правительства не приведут к разрешению имеющихся проблем. На их решение надеются менее четверти (24%) респондентов.Опрос Левада-центра проводился в период с 24 по 30 мая по репрезентативной выборке городского и сельского населения в 136 населенных пунктах 136 субъектов РФ. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.В нынешнем году Владимир Путин был переизбран на четвертый срок. На церемонии инаугурации, которая состоялась 7 мая, президент призвал россиян сплотиться для достижения общих целей. Глава государства отметил, что стране предстоит напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества.