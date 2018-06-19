Слухами земля полнится… Интернет облетела новость: шоумен Рустам Солнцев подает в суд на своего поклонника за оскорбления, связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Какими уж там словами обидчик затронул звезду, опустим, но ясно одно – Рустаму они пришлись не по душе.

Слухами земля полнится… Интернетоблетела новость: шоумен Рустам Солнцев подает в суд на своего поклонника заоскорбления, связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Какими уж тамсловами обидчик затронул звезду, опустим, но ясно одно – Рустаму они пришлисьне по душе.Ситуация комичная. Главногосплетника страны (так он сам себя изволит величать), оскорбившего кучупубличных людей, оскорбили. А еще хохоту будет, если Солнцев проиграет суд.Ведь поводов для сомнений в его гетеросексуальности предостаточно.Некоторые мужчины ближе к 50годам начинают экстренно молодиться. Не обошла эта напасть и российскийшоу-бизнес. Гардероб Рустама изобилует яркими нарядами и укороченнымиштанишками. Понятно, почему он обеспокоен – хочется выглядеть актуально. Но,увы, от зорких глаз критиков ничего не ускользает… По мнению большинства,вместо заветных минус 5-10 лет от возраста, пестрые шмотки накинули Солнцевугодиков и подчеркнули нежелательную "винтажность". А кто-то и вовсе провеланалогию Рустама с сыром с изысканной голубой плесенью, которая радует лишьгурманов, а у простых телезрителей вызывает подозрения.Рустам обиделся, надул свои безтого подкаченные губки, и зашагал прямиком в полицию, чтобы накатать там заявуна хейтера. А как же издержки популярности?! Тамаде Солнцеву должны быть хорошоизвестны минусы славы, когда фанатки, восторгаясь, кидаются к артисту в надеждеоторвать от него хоть клок рубашки с любимым принтом Рустама – в горох. Темболее-то, после блефаропластики, ринопластики, ментопластики и операции потрансплантации волос с затылка на макушку Рустам выглядит простосногсшибательно.В угрозах поклоннику Рустамзаикнулся о своей репутации. Молодец, никогда не поздно вспомнить, что она унего вообще есть. Конечно, имя, заработанное в скандальном проекте "Дом-2"приносит Рустаму много негатива. Слухи о его сексуальных предпочтениях ходилидавно, и, видимо, Солнцев не гнушался таких разговоров, всячески подогреваятему. Он шутил о гомосексуализме, делал фривольные комплименты мужчинам в сети,которые вполне можно было принять за однополый флирт. А его прилюдноеоткровение у костра в эфире телепроекта и признание в романах "не только сдевушками", всколыхнуло волну осуждения и агрессии в его сторону.Так какой же смысл судиться споклонником после совершенного прежде каминг-аута?.. Уж ни запамятовал ли Рустам Петрович? Илибоится, что хейтеры украдут его хлеб?Рустаму не понравилась грубость,но ведь он и сам часто груб. Своих подписчиков в Инстаграме экс-звезда "Дома-2"обычно награждает крепкими матерными выражениями и прозвищами: "свинья","курва", "иди к черту", "иди проспись" и так далее. Если все, кого оскорбилСолнцев, потребуют компенсации вреда, то боюсь без денег останется, не на чтобудет снимать квартиру в центре Москвы, и придется вернуться вСлавянск-на-Кубани Краснодарского края, который он обрадовал своим рождением вдалеком 1976 году, канун открытия 25 съезда КПСС и выхода в том же году альбомаArrival, группы ABBA…Я искренне не понимаю, почемуРустаму Солнцеву не улыбнулась удача в кастинге шоу "Голос". Возможно,недоумение вызвал его репертуар, который венчала женская композиция Земфиры про"Хочешь сладких апельсинов"… Оказалось, не все члены жюри любят сладенькое.Несостоявшегося конкурсанта отмели сразу же, лишив даже толики надежды. А жаль.Это была единственная реальная возможность для Солнцева потеснить на сценеПримадонну, ту, что он панибратски зовет "Аллуся" и сравнивает с бульдогом (вкаком же нужно пребывать измененном сознании, чтобы сравнить женщину ссобакой?!) Для Аллы Борисовны Рустам сам доводится хейтером. Хоть бы теперь онас ним судиться не начала… Интересно, при таком раскладе судья встал бы насторону народной артистки России или экс-участника "Дома-2" с туманным прошлым?У каждого из нас бывают ощутимыемоменты неудач. Но Рустам с гордо поднятой головой преодолевает даже многолетниеполосы жуткого невезения. Он не отчаивается, и как бумажный кораблик в бушующемморе постоянно ищет пристань востребованности. Желая реализовать свои блестящие умения по развлечению публики,Рустам пробовал вести свадьбы и корпоративы, не гнушался выступать с песенныминомерами на открытии мебельных магазинов, мечтал стать "пиарщиком" ужеизвестных поп-коллективов, организовывал коалиции по интересам с бывшими и посовместительству безработными участниками "Дома-2", записывал разоблачающиетелестройку видеоролики на Ютуб, однако итогом его профессиональных поисковсегодня является создание собственной мини-рубрики "Мама дорогая" или "ДобрыйРуся".Благодаря последней деятельности,Рустам не только приобрел большое количество фоловеров в Инстаграме, но и нажилсильнейших врагов. Презрительное отношение селебрити к новоиспеченному критикупроявилось на различных телешоу, куда Рустама приглашают в качестве "эксперта".Напомню, такие знаменитости какАнастасия Волочкова и Дана Борисова, просто отказывались находиться в однойстудии с Солнцевым. Они посчитали для себя оскорбительным, чтобы он ихобсуждал. А небезызвестная Маша Малиновская до такой степени была возмущенанаговорами Рустама в свой адрес, что единственная не поленилась ответить ему.Прямо или косвенно, теледивы открещивались даже от знакомства с Солнцевым, чем,по последующим откровениям Рустама, сильно его огорчали. Но веселее всехпрозвучала реакция балерины Волочковой на бестактные названивания Рустама, -она в форме анекдота посоветовала ему "пришить член на лоб" и бросила трубку.Я считаю, что телеканалу ТНТнужно больше уделять внимание Рустаму Солнцеву, все же второе десятилетие он устен проекта "отирается", прямо как сторож. Некому там, что ли, подхватыватькреативные идеи выдумщика Рустама и воплощать их в жизнь? Пробный пилот шоу "15клевых" на ретро-тематику не приглянулся продюсерам, заглох, так и не запустившись.Рубрика "Минутные новости" в конце выпусков "Дома-2", курируемая Рустамом, тожене возымела успеха, закрылась. Возвращение на проект в роли участника быломенее яркими, чем предыдущие его достижения, не выстрелило. Вокального прорыватоже не случилось. Должность ведущего ему не предлагают. А зря, между прочим!Вот в приснопамятном шоу "Ху из ху", которое он вел ночью со своим товарищемСтепаном Меньщиковым дуэтом, смотрелся гармонично – манера речи, жестикуляция,щетина на бороде и черные шелковистые косы по пояс. А что еще нужно зрителю,кроме смеха перед сном?