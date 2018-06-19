Отец принца Гарри Чарльз души не чает в новоиспеченной невестке Меган
Маркл. Придворные шепчутся, что пожилой мужчина постоянно выказывает американке
свою симпатию. Он даже дал ей лестное прозвище.
Отец принца Гарри Чарльз души не чает в новоиспеченной невестке Меган
Маркл. Придворные шепчутся, что пожилой мужчина постоянно выказывает американке
свою симпатию. Он даже дал ей лестное прозвище.
В неофициальной обстановке принц Чарльз называет Меган "вольфрамовая",
отмечая тем самым ее силу, характер и непреклонность. Это прозвище уже
закрепилось за Маркл среди обитателей монаршего дворца.
Представитель королевской семьи рассказал изданию
MailOnline, об особенном отношении сына королевы к Меган Маркл. "Принц Чарльз
восхищен стойкостью, силой и внутренним стержнем Мэган. Гарри нужна такая "вольфрамовая"
фигура рядом, так как, зачастую, в некоторых вопросах Гарри сам не может проявить
твердость", – сообщил приближенный к британским монархам сотрудник.
Источник также сообщил, что дружеская связь Меган и Чарльза
зародилась, когда девушка попросила будущего тестя отвести ее к алтарю, так как ее
родной отец в то время был очень болен. Естественно, Чарльз был очень тронут этим
предложением и даже устроил теплый торжественный для матери Меган в своем доме.
Отметим, что американка нашла общий язык не только с тестем,
но и с мачехой Гарри Камиллой. На одном из приемов женщины не отходили
друг от друга ни на шаг, постоянно перешептывались и тихонько хихикали.
Добавим, что многие придворные отметили как по-разному принц
Чарльз относится к женам своих сыновей. Супругу своего старшего отпрыска Уильяма
Кейт Миддлтон, он, безусловно, уважает, однако относится к ней несколько
холодно. Видимо в борьбе за отеческую любовь принца Чарльза победу одержала
простолюдинка Маркл.