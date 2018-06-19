Отец принца Гарри Чарльз души не чает в новоиспеченной невестке Меган Маркл. Придворные шепчутся, что пожилой мужчина постоянно выказывает американке свою симпатию. Он даже дал ей лестное прозвище.

Отец принца Гарри Чарльз души не чает в новоиспеченной невестке МеганМаркл. Придворные шепчутся, что пожилой мужчина постоянно выказывает американкесвою симпатию. Он даже дал ей лестное прозвище.В неофициальной обстановке принц Чарльз называет Меган "вольфрамовая",отмечая тем самым ее силу, характер и непреклонность. Это прозвище ужезакрепилось за Маркл среди обитателей монаршего дворца.Представитель королевской семьи рассказал изданиюMailOnline, об особенном отношении сына королевы к Меган Маркл. "Принц Чарльзвосхищен стойкостью, силой и внутренним стержнем Мэган. Гарри нужна такая "вольфрамовая"фигура рядом, так как, зачастую, в некоторых вопросах Гарри сам не может проявитьтвердость", – сообщил приближенный к британским монархам сотрудник.Источник также сообщил, что дружеская связь Меган и Чарльзазародилась, когда девушка попросила будущего тестя отвести ее к алтарю, так как ееродной отец в то время был очень болен. Естественно, Чарльз был очень тронут этимпредложением и даже устроил теплый торжественный для матери Меган в своем доме.Отметим, что американка нашла общий язык не только с тестем,но и с мачехой Гарри Камиллой. На одном из приемов женщины не отходилидруг от друга ни на шаг, постоянно перешептывались и тихонько хихикали.Добавим, что многие придворные отметили как по-разному принцЧарльз относится к женам своих сыновей. Супругу своего старшего отпрыска УильямаКейт Миддлтон, он, безусловно, уважает, однако относится к ней несколькохолодно. Видимо в борьбе за отеческую любовь принца Чарльза победу одержалапростолюдинка Маркл.