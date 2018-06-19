Эксперты пришли к выводу, что молоко, которое продается в полиэтиленовых пакетах и пластмассовых бутылках, несет серьезную угрозу для здоровья. По их словам, такая упаковка выделяет токсичные вещества, попадающие в организм человека.

Эксперты пришли к выводу, что молоко, которое продается в полиэтиленовых пакетах и пластмассовых бутылках, несет серьезную угрозу для здоровья. По их словам, такая упаковка выделяет токсичные вещества, попадающие в организм человека.Ученые называют такую продукцию "неприемлемым риском" для печени и эндокринной системы. Для подтверждения своей теории эксперты взяли 25 проб молока из полиэтиленовых пакетов и бутылок и провели масштабное исследование.Оказалось, что в 58% проб молочки из пакетов и 40% проб из бутылок есть вредоносные фталаты. Эти вещества активно применяют при производстве пластмасс с целью придания им прочности и гибкости.Далее медики рассчитали суточную дозу фталатов, которая поступает в организм ребенка и взрослого, если они пьют молоко из пакетов и пластмассовых бутылок. Риск для здоровья оказался очень высоким, передает .Стоит отметить, что фталаты из пластмассовых бутылок попадают не только в молоко, но и в любой продукт, например воду. Однако дело в том, что нежелательные субстанции быстрее всего впитываются в жирную среду. Таким образом, вся молочная продукция является отличным источником вредоносных веществ.Кроме как на печень и эндокринную систему, фталаты крайне негативно влияют на почки, легкие и многие другие органы. В связи с этим медики призывают потребителей быть максимально бдительными при выборе молочных продуктов.