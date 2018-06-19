Жасмин – одна из самых стильных певиц на российской эстраде. Но одновременно и одна из самых обеспеченных. Несомненный талант ей приносит хорошие гонорары.

Жасмин – одна из самых стильных певиц на российской эстраде. Но одновременно и одна из самых обеспеченных. Несомненный талант ей приносит хорошие гонорары.В разговоре с корреспондентом Dni.Ru певица рассказала о том, как в их семье распределяются дохода – деньги, которые приносит бизнес мужа и ее концертные гонорары. "Все мое – мое. А его – наше, – смеется певица. – Какие-то крупные покупки – машина, квартира, дача – это обязанность мужа. А мои доходы уходят, что называется, "на заколки" – шляпки, брошки. Правда, я часто по поводу и без делаю дорогие подарки и мужу, и детям, и своему папе, и всем родственникам"."Муж зарабатывает намного больше меня (певица, как говорят промоутеры, получает около миллиона рублей за частный концерт – Прим. ред.), – продолжает артистка. – Но, мне кажется, это нормально, когда мужчина хорошо получает и содержит семью. Я даже не представляю себе обратной ситуации".При этом Жасмин подчеркивает, что она была тоже девушкой обеспеченной, когда шла под венец. "Муж взял далеко не сиротку – у меня было богатое приданое. Две квартиры, машина, бриллианты имелись, хотя самым большим и ценным бриллиантом была, конечно, я сама", – смеется артистка.Ранее в интервью Dni.Ru певица призналась в серьезной зависимости. "Питаю страсть к сумочкам – это уже похоже на болезнь, – улыбается она. – Их столько, что впору обустраивать отдельную гардеробную. У меня изжога на них!" По фотографиям певицы можно понять, что зависимость обходится ей дорого – цена на сумочки, с которыми она выходит в свет начинается от 400 тысяч рублей.