Американские ученые выяснили, что жителям мегаполисов не хватает витамина D, который эффективно противодействует онкологии. При недостатке данного вещества организм подвержен серьезному риску развития опасных заболеваний.

Американские ученые выяснили, что жителям мегаполисов не хватает витамина D, который эффективно противодействует онкологии. При недостатке данного вещества организм подвержен серьезному риску развития опасных заболеваний.Дело в том, что витамин D выполняет важные физиологические функции в организме. Их нарушение может запускать механизмы развития злокачественных опухолей.Российские эксперты отметили, что способность витамина D предотвратить действие опасного онкологического заболевания давно доказана. Биологически активное вещество оказывает благотворное влияние на гормоны человека, передает телеканал "".По мнению врачей-онкологов, среди жителей мегаполисов наблюдается тенденция нехватки витамина D в крови. Специалисты объясняют это тем тем, что проживание в большом городе не позволяет получать человеческому организму необходимое количество данного вещества.Основным источником витамина D являются солнечные лучи. В связи с этим медики рекомендуют горожанам как можно чаще бывать на свежем воздухе во время солнечной погоды.При этом врачи предупреждают, что злоупотреблять такими процедурами не стоит. Они напомнили, что частое нахождение под ультрафиолетовыми лучами – основная причина развития рака кожи.Напомним, что именно рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Каждый год количество страдающих от этой болезни людей стремительно увеличивается.В подавляющем большинстве случаев опухоль развивается на открытых участках кожи. При этом около 70% злокачественных образований формируется в области лица.