На страничке Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram появилось новое фото. Однако в комментариях к нему одна фанатка высказала уверенность, что место Примадонны заняла абсолютно посторонняя женщина.

На страничке Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram появилось новое фото. Однако в комментариях к нему одна фанатка высказала уверенность, что место Примадонны заняла абсолютно посторонняя женщина.Поздравив молодого супруга Максима Галкина, у которого 18 июня был день рождения (популярному ведущему и артисту исполнилось 42 года), в своем аккаунте в популярной социальной сети Алла Пугачева опубликовала фотографию, на которой запечатлена сама.На снимке Примадонна позирует в клетчатой рубашке и джинсовых шортах на фоне альпийской горки. "Ах, если... Солнце в небе – это очень, очень хорошо! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписала изображение Пугачева.Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Причем одна фанатка высказала уверенность, что на фото запечатлена вовсе не Алла Пугачева. "я уверена, что это не она. Я приблизила фото, и увидела другую женщину. Это не Пугачева. Даже манера стоять, руки держать, прическа, осанка это другой человек. Это не Алла", – высказалась поклонница. Далее она написала: "Никто не увидит что это не Алла". А когда никто не ответил ей, то женщина сама обратилась к прочим комментаторам: "да это не Пугачева". Она объяснила: "я Обожаю Пугачеву. Выросла на ее песнях. Но это не она. Осанка, волосы руки. Все это не Алла".Впрочем, никто не отреагировал на это заявление. Фанаты рассыпались в комплиментах Примадонне. "Прекрасно,!!!! когда есть настроение петь", "Хороша очень!!! Солнышко наша . любим , гордимся, любуемся! 😍", "Просто сильная женщина ! 🌹", "Шикарная! На все времена! В Вас влюблено уже 4 поколение семьи!", "Аллочка! Дорогая! Счастья тебе бесконечного! Будь любима! Тебя как будто солнце обрызгало!😀✌хорошего отдыха!" – высказались пользователи Сети.