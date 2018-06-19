Новостройку сдали, а газ не подключили. Жители одного из домов в Веризино не могут заселиться в свои новые квартиры. Дом строили несколько лет, а в конце минувшего года ввели в эксплуатацию. Но на деле оказалось, что жить там нельзя. Прошло полгода, а в квартирах так и нет газа и горячей воды. Как же такой дом могли принять? Мнения сторон выслушала Валентина Мартынова.

Новостройку сдали, а газ не подключили. Жители одного из домов в Веризино не могут заселиться в свои новые квартиры. Дом строили несколько лет, а в конце минувшего года ввели в эксплуатацию. Но на деле оказалось, что жить там нельзя. Прошло полгода, а в квартирах так и нет газа и горячей воды. Как же такой дом могли принять? Мнения сторон выслушала Валентина Мартынова.(ул. Куйбышева)- Единственное, с чем здесь можно жить, это с тепловой пушкой. Потому что ночами очень сыро и холодно. Но, единственное, она очень много электроэнергии... То есть, вместо газа за 50 рублей в месяц, мы будем платить несколько тысяч за пушку в месяц.В своей новой квартире Елена сейчас не может ни согреться, ни помыться, ни нормально приготовить еду. К дому до сих пор не подключен газ. Обогреваются тепловой пушкой, а воду греют нагревателем.Елена Кондратьева, житель дома № 9: Воды горячей нету, мы поставили нагреватель. Но, опять таки, это не удобно, это за электричество будут большие счета. И все-таки хотелось бы нормально. Мы приобрели уже со всеми коммуникациями, а живем как в деревне.В новостройку семья заехала буквально на днях, платить за аренду квартиры и ипотеку одновременно нет финансовой возможности. Многие жители этого дома только-только начали делать ремонт. Несмотря на то, что десятиэтажка сдана еще пол года назад, вода и свет здесь появились недавно. А лифты заработали лишь на прошлых выходных.Любовь Большакова, житель дома № 9: Ну вот, лифт работает, значит все нормально с лифтами. Вот теперь с газом ждем. А газа нет. А от газа все: и отопление, и все остальное, и вода. Нет воды горячей.Елена Кондратьева, житель дома № 9: Официально его ввели в эксплуатацию в конце года, но здесь не было еще ничего. Здесь не было ни воды, ни электричества, ни газа, ничего. То есть это вот недавно подключили, мы заехали. Но вот газа до сих пор нет. Он нам очень нужен. Как нам говорят, что там остались какие-то мелочи, что осталось вот-вот подключить, но никто над этим не работает, и до сих пор он не подключен. Нам это говорят уже несколько месяцев. Вот чуть-чуть, еще чуть-чуть... И до сих пор ничего нет.Когда же будет в доме газ? От официального комментария застройщик отказался, лишь пояснил, что дом был сдан, газовые коммуникации подведены и в самой новостройке полностью смонтированы. А остальные вопросы по подключению должна решать управкомпания. Но директор управкомпании поясняет - сейчас в доме газовики проводят опрессовку. И пока эта работа не закончится, управляющая компания не может заключить договор с Газпромом на обслуживание газового оборудования.Евгений Лапшов, директор управкомпании "Уют": Мы уже не раз обращались в Горгаз по поводу договоров на обслуживание системы газоснабжения. Но, в связи с тем, что они не опрессованы, не сданы представителям Горгаза, Горгаз с нами договор не заключает. Соответственно, мы не можем заключить договор на поставку газа с Межрегионгаз, потому что у нас нет такого договора.В Газпроме объясняют, пока заключить договор и подключить к дому газ невозможно. К примеру, акты о том что вентиляция в новостройке рабочая, застройщик предоставил буквально на днях. А без этих документов подача газа в дом может быть просто опасной для людей. Как помочь жителям этой новостройки, решали сегодня на экстренном совещании. Среди присутствующих газовики, представители управляющей и строительной компаний. Сейчас задача застройщика срочно устранить все недоделки, чтобы в дом начало поступать голубое топливо.Алексей Фирсов, гл. инженер филиала ОАО "Газпром газораспределение Владимир": Сейчас у нас опрессовано три подъезда. Исполнительно-техническая документация сдана в филиал после устранения замечаний. 4 подъезд планируется по опрессовке где-то среда-четверг на следующей неделе. Во вторник на следующей неделе начинаем пуск первого подъезда. И потом с периодичностью 2 дня будем: вторник-четверг, вторник-четверг. За 2 недели планируем пустить все 4 подъезда.Если все пойдет по плану, то уже к концу месяца собственники могут начинать заключать договоры на проведение газа в квартиры и обслуживание газового оборудования.